חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד עוררה היום (שלישי) מהומה, לאחר שהחלה להתעמת מילולית עם אנשי המשמר בבית משפט המחוזי מרכז בלוד - ואף טענה שהם פועלים כמו ה"יודנראט", המועצות היהודיות שהוקמו על ידי הנאצים בתקופת השואה בגטאות ופעלו תחת שליטת הנאצים ומילאו פקודות.

זה קרה לאחר שהשופט דרש ממנה לצאת, בתום מספר הערות שהשמיעה על ההליך המתקיים בבית המשפט. במקום התקיים דיון בערעור שהוגש על ידי הפרקליטות בעקבות ההחלטה מסוף השבוע להסיר את ההגבלות מיונתן אוריך ולאפשר לו להיפגש עם נתניהו.

גוטליב הגיע לאולם והשמיעה מספר הערות לשופט. זה דרש ממנה לצאת אבל היא סירבה בטענה שיש לה חסינות. בשלב מסוים הופסק הדיון ומשמר בית המשפט דרש ממנה לצאת. בהמשך הדבר התפתח לעימות מילולי.

כשאנשי המשמר אמרו לה שהם רק עושים את תפקידם, היא הגיבה: "גם היודנראט". בהמשך הדפו אותה בכוח אנשי המשמר אל מחוץ לעולם והיא סיננה "בהמה" כלפי מי שדחף אותה.

בהמשך צייצה גוטליב ברשת X: "שר המשפטים לוין אני מאשימה אותך! אותך! כשברגע זה ממש הורה השופט מיכליס במחוזי בלוד להוציא אותי באלימות מהדיון ההזוי בערר המשטרה בעניין אוריך, בהתעלמות מחוק החסינות - זה רק בגלל שאתה לא הגשת קובלנה משמעתית נגד יצחק עמית למרות שהפצרתי בך!"

לדבריה, "הביזוי לי כחברת כנסת הוא ביזוי של אנשי הימין. וכל זה חוזר על עצמו כי אתה למרות סמכותך הבלעדית לא הגשת קובלנה נגד שופט שפשע בחסינות המהותית שלנו הקובעת ברורות כי לא ניתן להרחיק ח״כ מכל מקום שאינו רשות יחיד. כשיש לך סמכות ואתה לא מפעיל אותה כנגד שופטים אתה מחזק את הכח הבלתי מרוסן של מערכת המשפט. אתה שר המשפטים והפעם אתה אשם".