( צילום: דוברות כב"ה מחוז יו"ש )

לוחמי אש ממרחב יהודה חילצו הבוקר (שישי) שתי נשים שנלכדו בשריפת דירה ברחוב קדושת לוי בביתר עילית. השריפה התגלתה לאחר שגלאי עשן בדירה הופעל, ושכנים שמעו את האזעקה והזעיקו את צוותי הכיבוי.

עם הגעתם למקום זיהו הלוחמים עשן סמיך העולה מהבניין. הם חתמו למגע עם מוקד האש וניהלו פעולות כיבוי לצד סריקות מהירות לאיתור לכודים. במהלך הסריקות נמצאו שתי נשים בתוך אחת הדירות כשהן מוקפות עשן כבד. לוחמי האש חילצו אותן החוצה והעבירו אותן לטיפול רפואי.

( צילום: דוברות כב"ה מחוז יו"ש )

רשף מיכאל רנדי, מפקד המשמרת, סיפר כי חלוקת הגזרות והמידע שהתקבל מדיירים אפשרו הגעה מהירה לדירה שבה היו הלכודות: "עם ההגעה זיהיתי עשן סמיך היוצא מהבניין. במהלך הסריקות קיבל אחד הצוותים מידע על חשש ללכודים בקומה התחתונה. הצוות הגיע לדירה במהירות וחילץ שתי לכודות מתוך חלל שהיה אפוף עשן כבד".

רנדי הדגיש את חשיבות התקנת גלאי עשן: "גם במקרה הזה גלאי העשן התריע על פרוץ השריפה והוביל לדיווח מהיר. גלאים מצילים חיים, הם מאפשרים לנו להימלט ולמלט את היקרים לנו".

החקירה לבירור נסיבות השריפה נמשכת.