( צילום: דוברות המשטרה )

אירועי אלימות חמורים התרחשו הבוקר בשכונת רמות שבירושלים, כאשר שני צעירים תקפו עובד תברואה ונהג אוטובוס ציבורי. על פי המשטרה, שני העובדים נזקקו לטיפול רפואי, ונגרם נזק לשני אוטובוסים שפעלו במקום.

מיד עם קבלת הדיווחים פעלו שוטרי תחנת לב הבירה של מרחב ציון, בסיוע תצפיתני מרכז השליטה המחוזי, לאיתור החשודים. במסגרת פעילות מהירה אותר תושב השכונה בן שבע עשרה בביתו ונעצר. הוא הועבר לחקירה ובמהלך היום יובא לבית המשפט לצורך הארכת מעצרו. במשטרה ממשיכים לחפש אחר חשוד נוסף. המשטרה מסרה כי תמשיך לפעול בנחישות נגד מקרי אלימות ופגיעה בעובדי ציבור, תוך שימוש באמצעי סיכול וביצוע מעצרים למיצוי הדין.

במקביל למאמצי האכיפה, ארגוני הנהגים מתריעים מפני עלייה באירועי אלימות כלפי נהגים. נהג חברת סופרבוס, חבר בארגון הנהגים של ההסתדרות הלאומית, הותקף קשות במהלך עבודתו הבוקר ברמות. הנהג נפצע ושבר את ידו, והוא מאושפז בבית החולים הדסה עין הצופים.

לדברי הארגון, מקרה זה מצטרף לשורת אירועים חמורים שהתרחשו לאחרונה בנתניה, שבהם נהגים נפצעו קשה, אחד אף נדקר ונזקק להנשמה ממושכת.

עו״ד מעין גרימברג, מנהל סקטור התחבורה הציבורית בהסתדרות הלאומית, הודיע לפני ימים אחדים כי כל קו שבו יותקף נהג יושבת באופן מידי. גם עמאר חיג׳אווי, יו״ר ועד הפעולה בסופרבוס, קרא לעצור את התוקפים ולהטיל ענישה חמורה: "אסור שדם הנהגים יהיה הפקר".

ישראל גנון, יו״ר ארגון נהגי האוטובוסים, אמר כי נדרש שינוי מיידי: "המצב זוועה. יום אחרי יום נהגים מותקפים והמדינה אינה מגיבה. יש להקים בהקדם את יחידת האבטחה לנהגי האוטובוסים. אסור שנגיע להלוויית הנהג הראשון שיירצח. הכתובת על הקיר".