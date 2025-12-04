גל של פינויים ביו"ש: כוחות משטרה ומנהל אזרחי פשטו היום (חמישי) לפנות בוקר על גבעת מבשר שלום בשומרון הסמוכה לישוב אביתר, ופינו את שתי משפחות הגבעה עם ילדיהן והרסו את בתיהן.

במקביל להרס בגבעה בשומרון, הטיל אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט צו שטח צבאי סגור על הגבעה לשנה תמימה בניסיון למנוע את הנוכחות היהודית על ההר.

ההרס הבוקר מגיע כחודש בלבד לאחר פיגוע ירי שביצעו 2 מחבלים מהכפר ביתא לעבר תושבים בגבעה, כאשר במהלכו למעלה מ-15 כדורים נורו וחלפו בסמוך אליהם, אך בנס איש לא נפגע.

נזכיר כי במהלך השבועיים האחרונים מתרחש גל של הריסת גבעות ביהודה ושומרון. אחרי הפינוי הנרחב בצור משגבי לפני כשבועיים שגרר סערה תקשורתית, ביצעה מערכת הביטחון הרס בשבוע האחרון גם בגבעות קול מבשר וגור אריה בבנימין. הבוקר כאמור החריבו כוחות מג"ב גם את גבעת מבשר שלום בשומרון, הגבעה הרביעית במספר - בגל שנמצא ככל הנראה רק בתחילתו.