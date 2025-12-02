כיכר השבת
"יש לך הוכחות?"

המצלמות תיעדו: כך ניסה הפלסטיני משכם שנתפס בארץ לתרץ את מעשיו | צפו

פלסטיני בן 22 משכם, שוהה בלתי חוקי, נעצר בקריית אונו לאחר שחצה רמזור אדום עם קורקינט גנוב - והדבר העלה את חשדות המתנדבים. כתב אישום הוגש נגדו | צפו בתיעוד ממצלמות השוטרים (בארץ, משפט)

רגעי תפיסת הפלסטיני (צילום: דוברות המשטרה)

כתב אישום הוגש נגד שוהה בלתי חוקי, פלסטיני צעיר משכם, שנתפס במוצאי השבת האחרונה במרכז הארץ עם קורקינט גנוב. כעת אנו מפרסמים תיעוד מרגעי המפגש הראשונים שלו עם ה שתפסו אותו.

התקרית התרחשה כאמור במוצאי שבת, כאשר צוות מתנדבי הסיור של משטרת מסובים במשטרת ישראל הבחינו ברוכב קורקינט שחצה רמזור באור אדום ברחוב לוי אשכול בקרית אונו.

המתנדבים עצרו בצד הדרך את הרוכב, שהתברר כשוהה בלתי חוקי. זהותו של בעל הקורקינט שאחז בידיו לא הייתה ידועה.

הקורקינט הגנוב שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)

השוטרים והמתנדבים עצרו במקום את השב"ח, בן 22, תושב העיר שכם, והוא הובא לחקירה בתחנת המשטרה.

על פי החקירה, החשוד טען כי נכנס לישראל על מנת לחפש עבודה אך לא מצא. לטענתו קיבל את הקורקינט מחבר שאין לו את פרטיו.

ביום ראשון השבוע החשוד הובא לבית משפט השלום בתל אביב, ויחידת התביעות של משטרת מחוז ת"א הגישה נגדו כתב אישום בהליך מהיר בגין כניסה או ישיבה בישראל שלא כחוק, החזקת נכס החשוד כגנוב וכן בקשה למעצר עד תום ההליכים.

