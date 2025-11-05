לא ידעתי על פרשת הפצ"רית | היועמ"שית בהתייחסות ראשונה

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בהתייחסות ראשונה הבוקר (רביעי) לסערת פרשת הפצ"רית, יפעת תומר ירושלמי, שנעצרה בחשד לעבירות פליליות חמורות.

בהרב מיארה הודיעה שלא תשתתף הבוקר בדיון המיוחד שמכנסים יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, ויו"ר ועדת חוק חוקה ומשפט, ח"כ שמחה רוטמן, על ניגודי העניינים בחקירת הפצ"רית.

לדברי היועמ"שית: "לאחרונה התקבל בידי רשויות אכיפת החוק מידע כי גורמים בכירים בפרקליטות הצבאית אחראים על פרסום בתקשורת של חומר חקירה שנאסף בפרשת 'שדה תימן'.

"יובהר - מידע המצביע על מקור הדלף או חשד לעבירות פליליות הנובעות מכך - לא היה בידי רשויות אכיפת החוק קודם לכן".

לדבריה: "סמוך לאחר קבלת המידע, ניתן אישור לקיום חקירה פלילית בהתייחס למכלול העבירות הקשורות במידע שהתקבל. החקירה מנוהלת על-ידי משטרת ישראל ומצויה בעיצומה, והיא מטופלת על-ידי ראשי המערכות - היועצת המשפטית לממשלה, פרקליט המדינה, וראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל. החקירה מקודמת בקצב מהיר על בסיס המלצות ותיעדוף של גורמי החקירה המקצועיים".

באשר להחלטתה להחרים את הדיון בכנסת, טענה: "אחר היוועצות בגורמי החקירה והתביעה, נוכח האמור לעיל, קיום הדיון שבנדון יוביל, בסבירות גבוהה, לשיבוש החקירה ולזיהום ההליך הפלילי, בין במתכוון ובין שלא במתכוון. זאת, בין היתר, נוכח ניסיון העבר".

בסיום המכתב הדגישה: "במצב הדברים האמור גורמי החקירה והתביעה העוסקים בחקירה לא יוכלו לקחת חלק בדיון. הואיל והחקירה בעיצומה לא ניתן למסור פרטים נוספים מעבר לכך".

חה״כ שמחה רוטמן אמר בפתח הדיון: "הדיפסטייט ונציגיו בכנסת החליטו לא להתייצב בדיון ונציגי האופוזיציה לא כאן, כנראה הם חושבים שהדיון לא מעניין ולאזרחי ישראל לא מגיעות תשובות. עצם המכתב שקיבלנו מטעם הייעוץ המשפטי לממשלה מעיד כאלף עדים על ניגודי העניינים ושיבוש החקירה ברגעים אלו ממש.

"נציגת היועמ״שית כותבת מתי נודע לה על הדברים, עדות השקר לבג״ץ כנראה גם היא לא מעניינת. גורמי החקירה בהתנהלותם מזהמים את החקירה. גם ראש אח״מ, למרות שנרשם שיגיע לדיון, ברגע שראה את המכתב, ביטל את הגעתו. בכך שהוא לא התייצב לוועדה, ראש אח״מ בחר להראות שהוא כפוף למי שיכולה לשמש כעדה בחקירה ולא לחוק".