הסוף לפרשת שדה תימן? הפצ"ר החדש נוטה לבטל את כתבי האישום

חודשיים לאחר שהפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי הודתה על מעורבותה בהדלפת הסרטון משדה תימן, הפצ"ר החדש, האלוף איתי אופיר, נוטה לבטל את כתבי האישום נגד לוחמי כוח 100 בפרשה. כך פורסם הערב (רביעי) בערוץ 14.

הפרשה החלה ב־5 ביולי 2024, כאשר בעקבות תלונות המעידות על פגיעה מערכתית במחבל שהיה עצור במחנה שדה תימן, הוזעקו חובשים למתחם הכליאה.

המשטרה הצבאית פתחה בחקירה סמויה לבדיקת האירועים, במהלכה נגבו כמאה עדויות, בין היתר מהמחבל עצמו. לטענתו, בוצעה כלפיו תקיפה על ידי לוחמי כוח 100 ששירתו במתחם, באמתלה של חיפוש על גופו, שנמשך כ-17 דקות, וזאת מאחורי "קיר מגן" שיצרו הלוחמים באמצעות מגינים בליסטיים.

גורמים במערכת הביטחון מעידים כי העובדה שהמחבל שהיה עד המרכזי בפרשה שוחרר לאחרונה לרצועה, היא אחת הסיבות המרכזיות להחלטה המסתמנת בנוגע לכתבי האישום.

עו״ד אפרים דמרי המייצג חלק מהלוחמים של כח 100, ודרש בעבר כבר לבטל את כתבי האישום נגדם מסר ל-C14: "אנחנו מקווים מאוד שכך יעשה הפצ״ר החדש שהרי כתב האישום הוגש בחטא ובחוסר תום לב על מנת להכפיש את חילנו בעולם , כתב האישום מלכתחילה אין בו ראיות המבססות את האישומים".

מצה"ל נמסר בתגובה לפרסום: "במסגרת כניסתו לתפקיד, הפצ״ר לומד את התיק וטרם קיבל כל החלטה בנושא".