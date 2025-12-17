כיכר השבת
טלטלה משפטית

הסוף לפרשת שדה תימן? הפצ"ר החדש נוטה לבטל את כתבי האישום

הפצ"ר החדש, האלוף איתי אופיר, נוטה לבטל את כתבי האישום נגד לוחמי כוח 100 בפרשת שדה תימן | העובדה שהמחבל שהיה עד המרכזי בפרשה שוחרר לרצועה, היא אחת הסיבות המרכזיות להחלטה המסתמנת (חוק ומשפט)

לוחמי כוח 100 (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

חודשיים לאחר שהפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי הודתה על מעורבותה בהדלפת הסרטון משדה תימן, הפצ"ר החדש, האלוף איתי אופיר, נוטה לבטל את כתבי האישום נגד לוחמי כוח 100 בפרשה. כך פורסם הערב (רביעי) בערוץ 14.

הפרשה החלה ב־5 ביולי 2024, כאשר בעקבות תלונות המעידות על פגיעה מערכתית במחבל שהיה עצור במחנה שדה תימן, הוזעקו חובשים למתחם הכליאה.

המשטרה הצבאית פתחה בחקירה סמויה לבדיקת האירועים, במהלכה נגבו כמאה עדויות, בין היתר מהמחבל עצמו. לטענתו, בוצעה כלפיו תקיפה על ידי לוחמי כוח 100 ששירתו במתחם, באמתלה של חיפוש על גופו, שנמשך כ-17 דקות, וזאת מאחורי "קיר מגן" שיצרו הלוחמים באמצעות מגינים בליסטיים.

גורמים במערכת הביטחון מעידים כי העובדה שהמחבל שהיה עד המרכזי בפרשה שוחרר לאחרונה לרצועה, היא אחת הסיבות המרכזיות להחלטה המסתמנת בנוגע לכתבי האישום.

עו״ד אפרים דמרי המייצג חלק מהלוחמים של כח 100, ודרש בעבר כבר לבטל את כתבי האישום נגדם מסר ל-C14: "אנחנו מקווים מאוד שכך יעשה הפצ״ר החדש שהרי כתב האישום הוגש בחטא ובחוסר תום לב על מנת להכפיש את חילנו בעולם , כתב האישום מלכתחילה אין בו ראיות המבססות את האישומים".

מצה"ל נמסר בתגובה לפרסום: "במסגרת כניסתו לתפקיד, הפצ״ר לומד את התיק וטרם קיבל כל החלטה בנושא".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (87%)

לא (13%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחוק ומשפט :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר