בית משפט השלום פסק לאחרונה כ-88 אלף שקל לטובת זוג נשוי טרי, בעקבות מקרה מצער שארע טרם חתונתם.

הזוג, שכר חברת הפקות לשם עריכת אירוע החתונה באולם אירועים, קיבל הודעה דרמטית כחודשיים בלבד לפני החתונה: האולם המקורי נסגר ונהרס לחלוטין.

הודעה זו אילצה את בני הזוג לכתת רגליים ולחפש בדחיפות מקום חלופי לאירוע, בתקופה בה הזמן קצר והלחץ רב.

לבסוף נמצא אולם חלופי, אך מחירי המנות בו היה יקרים משמעותית, ובסך הכל נגרמה הוצאה יקרה בעשרות אלפי שקלים מהסכום שסוכם באולם הראשון.

הגיבור של אוסטרליה: אחמד אל אחמד התנפל על המחבל וחטף את נשקו דניאל הרץ | 16:24

פסק דין תקדימי: פיצוי על הוצאות ו"לחץ נפשי כבד"

בתביעתם, עתרו בני הזוג לפיצוי נגד האולם שנסגר, על הנזק הישיר והפרשי המחיר ששילמו וכן פיצוי על עוגמת נפש חריגה.

הם תיארו כיצד תקופת האירוסין, שאמורה להיות שמחה, "הפכה לחוויה קשה וכללה לחץ נפשי כבד, חוסר ודאות ומתח רב".

בפסיקה, שופט בית המשפט קיבל את הטענה בדבר הנזק הממוני וחייב את חברת ההפקות לשאת בהפרשים.

בנוסף, חויבה החברה לשלם פיצויים משמעותיים בגין עוגמת נפש, בסך 20 אלף שקל, זאת על אף שציין כי הסכום המקורי שנתבע היה גבוה מדי.

המסר: חובת הפיצוי בדיני ממונות

הפסיקה מדגישה את חובת הפיצוי של בתי עסק על נזקים הנגרמים בשל הפרת חוזה, במיוחד באירועים בעלי רגישות כמו חתונה. השופט נימק כי על אף שהחתונה התקיימה במועד, הלחץ הנפשי והצורך בחיפוש קדחתני אחר אולם חלופי מהווים נזק בר פיצוי.

בסך הכול, חויבה חברת ההפקות לשלם לזוג כ-78,000 שקל בגין הפרשי מחיר ועוגמת נפש, בתוספת הוצאות משפטיות. הלקח: לצערם של בעלי השמחה, יש מחיר כבד לעגמת נפש הנגרמת מרשלנות בעסקי השמחות.