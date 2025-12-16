על פי דיווח של הכתב עמית סגל, בשעות האחרונות נחקר ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט בנוגע לידיעה חיובית שפורסמה עליו בעבר עם הכלבה המשפחתית קאיה.

בידיעה שפורסמה באתר "ואלה" נכתב: "הפוסט שהעלה ראש הממשלה אתמול, בו הוא מעודד את הגולשים לאמץ כלבים, הצליח לסחוף עשרות אלפי לייקים ואלפי שיתופים - וגם לגרום לשמאלנים לפרגן לו".

באותו פוסט כתב ראש הממשלה: "כמה אור הביאה קאיה אל ביתנו. אני קורא גם לכם, לכל מי שמבקש לאמץ כלב או כלבה, להציל את הכלבים המבוגרים ולהביא אותם אל ביתכם".

אחרי שעות של חקירה נגדית בנוגע לידיעה, השופט שחם העיר לתובעת תירוש: ״החקירה הנגדית עוזרת לנו מעט מאוד כדי להתקדם. זאת לא חקירה נגדית אפקטיבית״.

לדבריו, ''אתם מציגים תמונה מורכבת ראייתית, זה מאוד מורכב ומסורבל וקשה בחקירה נגדית להפיק תועלת מהדבר הזה. אני מסתכל אם זה תורם או לא, בשביל ההכרעה שאצטרך להחליט בסוף. אפשר להבין מבין השורות מה הערכתי לגבי הדבר".

נתניהו מצידו הגיב באירוניה ואמר: "באבסורד הקיים, אני מתפלא שלא הביאו את קאיה כעדת מדינה".