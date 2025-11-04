נשיא המדינה מטיח: "זוהי הסכנה הגדולה ביותר לברית עם ארה"ב"

האחים בראיון משותף: נשיא המדינה, יצחק הרצוג, מתח היום (שלישי) ביקורת חריפה על הממשלה בכל הנוגע להזנחת תשתיות ההסברה הלאומית של מדינת ישראל במלחמה, במיוחד בזירת הרשתות החברתיות.

הרצוגת פתח את דבריו וטעו כי "היה כשל גדול בחזית ההסברה, כולל של צידקת המלחמה ואיך פועלים חיילינו...כלי תקשורת הדהדו שקרים נגד חיילי צה"ל, ולא ניתן מענה מספיק...ועולם הרשתות הוא אחר לגמרי, מדינת הסטארט-אפ לא הגיעה מוכנה למקום הזה".

הנשיא הוסיף: "אחרי תחילת המלחמה נפתחו עשרות מיליוני אתרים בטיקטוק עם שטיפת מוח...חברי סגל יהודים בקמפוסים באו ואמרו לנו שהם כבר 15 שנה לא יכולים לכתוב ניירות או להתקדם באקדמיה בגלל שהם מזוהים כציונים ואוהבי ישראל. כלומר, ישראל נרדמה ממש בניהול המערכה הזאת. לא נתנו מספיק תשומת לב למה שקורה בקמפוסים, ועכשיו הדור הזה מחלחל לעמדות בכירות בארצות הברית, וזאת הסכנה הגדולה למעמד שלנו אצל בת בריתנו החשובה ביותר".

הרצוג סיים את דבריו וטען כי, ספק אם בניו יורק של היום, בעידן זוהראן ממדאני, היו נערכות הפגנות תמיכה מעין אלה.

אחיו, השגריר לשעבר מייק הרצוג, ציין כי גורמים מהימין העמוק והשמאל העמוק חברו לגורמים מוסלמים אנטי ישראלים ואנטישמיים, והם אלה שעומדים מאחורי הקמפיין נגד ישראל. לדבריו, יש עבודה ענקית במדיה החברתית ואלגוריתמים שפועלים נגד ישראל, ואנחנו לא נוכחים שם באמת. עוד הוסיף כי המצב בקמפוסים בארה"ב הוא "מזעזע" וההפגנות התחילו הרבה לפני שצה"ל נכנס לעזה.

הדברים נאמרו בראיון לעמיתי JPPI שמואל רוזנר ופרופ' גיל טרוי, במסגרת הפודקאסט של המכון למדיניות העם היהודי.