היועמ"שית והשר לוין ( צילום: יהונתן זינדל , ואורן בן חקון - פלאש 90 )

מה יגידו בבג"ץ? שר המשפטים יריב לוין הודיע היום (שלישי) כי החליט למנות את השופט המחוזי בדימוס אשר קולא, וכיום נציב תלונות הביקורת על השופטים - לחקור את פרשת הפצ״רית.

במכתב ששלח לוין למ"מ נציב שירות המדינה נכתב: "אבקש לפנות אליך בעניין שבו נדון לפני מספר ימים הודעתי לעו"ד גלי בהרב מיארה על היותה מנועה מלעסוק - בפרשת הדלפת הסרטון מבסיס ״שדה תימן״, ובעבירות השיבוש והפגיעה בהליכים המשפטיים והחקירתיים השונים, שבוצעו לכאורה במסגרת הפרשה". לוין הוסף וכתב: לאחר ששקלתי את הנושא בכובד ראש, ולאחר שקיבלתי את הסכמתו לקבל על עצמו את התפקיד כאמור, בכוונתי להטיל את תפקיד החקירה על נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה". השר מהליכוד סיים את מכתבו: "אני מקווה שמינויו יזכה לאמון ציבורי רחב, ההכרחי בנסיבות בהן אנו מצויים. אשר על כן, אודה בעד קבלת אישורך באשר לקיום ההיוועצות בהתאם לחוק".

האלופה יפעת תומר ירושלמי ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

נזכיר כי רק במוצ"ש האחרון, הודיע שר המשפטים יריב לוין ליועצת המשפטית לממשלה גלי - בהרב מיארה כי אסור לה לעסוק בבדיקת / חקירת פרשת שדה תימן.

במכתב ששיגר לוין למיארה נאמר "את מנועה מלעסוק בכל דבר הקשור לפרשת שדה תימן, ובכלל זה חקירת הדלפת הסרטון, עבירות השיבוש והפגיעה בהליכים המשפטיים שבוצעו לכאורה במסגרת הפרשה ובמינוי מ״מ או מחליף לפצ״רית שנאלצה לסיים את תפקידה".

לוין אף פירט וטען כי "מניעה זו נובעת ממעורבותך האישית בעניינים נשוא החקירה המתנהלת בפרשת שדה תימן ומן ההסתברות הגבוהה שלכל הפחות עדותך תידרש בעניין זה".

בנוסף טען שר המשפטים "כמו כן, מניעה זו נובעת גם ממעורבות לכאורה שלך אישית ו/או של הכפופים לך, בפעולות השיבוש והפגיעה בהליכים המשפטיים והחקירתיים שהתנהלו בעקבות הדלפת הסרטון, לרבות במתן מענים שקריים לכאורה בתשובות שניתנו לבג"ץ".