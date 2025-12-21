"גרמניה מעל הכל": ההמנון המזוהה עם הנאצים הושמע באירוע צבאי

במהלך אירוע חג המולד של צבא גרמניה בעיירה דליץ׳ שבמזרח המדינה, הושמע הבית הראשון של ההמנון הגרמני - בית המזוהה עם הערכים הנאציים, שנחשב לא ראוי להשמעה במדינה. האירוע הוביל לפתיחת חקירה רשמית בצבא.

המקרה התרחש ב-11 בדצמבר 2025, בבסיס בית הספר לקצינים, בנוכחות למעלה מאלף משתתפים. עם השמעת הבית השגוי של ה״דויטשלנדליד״ הורה מפקד המקום לעצור מיד את הנגינה ולהשמיע את ההמנון הרשמי, ולאחר מכן דיווח עוד באותו ערב לממונים עליו על הטעות שאירעה.

בצבא גרמניה הבהירו כי הבית הראשון של ההמנון, הכולל את המילים "דויטשלנד אובר אלס" (גרמניה מעל הכל), עומד בניגוד לערכים שעליהם מושתת הצבא כיום, ולכן אינו חלק מההמנון הרשמי של גרמניה מאז סיום מלחמת העולם השנייה. עוד נמסר כי במסגרת החקירה נבחנת גם מעורבותו של הדי.ג’יי האזרחי שהפעיל את המוזיקה באירוע, וכי החקירה נמשכת.

הבית הראשון של ה"דויטשלנדליד", המכונה גם "שיר גרמניה", נכתב בשנת 1841 על ידי המשורר הגרמני הופמן פון פאלרסלבן. השיר נכתב בתקופה שבה גרמניה לא הייתה מדינה מאוחדת, אלא אוסף של נסיכויות וממלכות. על רקע זה, השורה "דויטשלנד אובר אלס" נועדה במקורה לבטא את השאיפה להציב את רעיון האחדות הגרמנית מעל לנאמנויות אזוריות ומדינתיות צרות, ולא בהכרח עליונות לאומית על עמים אחרים.

עם הקמת רפובליקת ויימאר לאחר מלחמת העולם הראשונה, אומץ השיר כולו כהמנון הלאומי של גרמניה. בתקופת המשטר הנאצי נעשה שימוש נרחב בעיקר בבית הראשון, והשורה "גרמניה מעל הכול" קיבלה משמעות אידאולוגית של עליונות לאומית ותוקפנות, כחלק מהתעמולה של המשטר. השימוש הזה חיבר את הבית הראשון של השיר באופן הדוק לפשעי הנאצים בתקופת שלטונם, וגרם לו להפוך לסמל טעון ושנוי במחלוקת.

לאחר תבוסת גרמניה במלחמת העולם השנייה וחלוקתה, ביקשה גרמניה המערבית להתרחק מסמלים המזוהים עם העבר הנאצי. בשנת 1952 הוחלט כי רק הבית השלישי של ה"דויטשלנדליד", העוסק בערכים של אחדות, צדק וחירות, ישמש כהמנון הרשמי. הבית הראשון והשני לא נאסרו בחוק, אך השימוש בהם בהקשר רשמי נחשב בלתי ראוי ומעורר רגישות ציבורית רבה.