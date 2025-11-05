הרמטכ"ל וראש השב"כ ( צילום: יהונתן זינדל - פלאש 90 )

של מי הסמכות? עימות קשה פרץ במהלך הימים האחרונים בין ראש השב"כ הנכנס דוד זיני, לרמטכ"ל אייל זמיר - במהלך דיון ביטחוני שהתקיים בנוכחות נתניהו ובכירי מערכת הביטחון, כך נחשף הערב (רביעי) בחדשות 12.

תמונות מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל במרחב הקו הצהוב ( צילום: דובר צה"ל )

מוקדם יותר טענו במערכת הביטחון כי סגן הדר גולדין הי"ד, שנחטף לעזה במבצע צוק איתן לפני למעלה מעשור, מוחזק באחת המנהרות ברפיח שבה כלואים עשרות מחבלי חמאס

גולדין נחשב אולי ל'סמל' החטופים שנותרו בעזה. הוא היה קצין בסיירת גבעתי ונפל בקרב ברפיח במהלך מבצע "צוק איתן" בזמן הפסקת האש בין צה"ל לחמאס שנועדה להימשך 72 שעות. ארגון הטרור הפר את הפסקת האש, והכוח של גולדין שפעל באזור רפיח הותקף בידי מחבלים שיצאו ממנהרה במרחב. מאז, במשך יותר מ-11 שנים גופתו של הדר מוחזקת ברצועת עזה וההערכות הן שנקבר באזור רפיח.

כזכור, במנהרות באזור רפיח, שמעבר לקו הצהוב, אזור הנשלט בידי ישראל, שוהים קרוב למאתיים מחבלי חמאס. הם מעוניינים לשוב לתוך הרצועה אך בישראל לפי שעה מונעים זאת.

ראש הממשלה בנימין נתניהו דחה, לפי דיווח היום בערוץ 14, 'דיל' שהציע הרמטכ"ל אייל זמיר, ולפיו ישוחררו 200 המחבלים הכלואים בתמורה לקבלת גופתו של גולדין. נתניהו טען כי ההסדר הזה לא מקובל אליו.

נתניהו, לפי הדיווח, אמר בשיחות סגורות כי "למחבלי החמאס במנהרות יש רק שתי אפשרויות – או שייכנעו או שיישארו מתחת לאדמה. החמאס נדרש להחזיר את כל החטופים החללים כלשון המתווה, לא יהיה אף דיל".

שר הביטחון ישראל כ"ץ רמז והוסיף כי "מדיניות ישראל בעזה ברורה: צה"ל פועל להשמיד את המנהרות ולחסל את מחבלי החמאס ללא כל מגבלה בתוך השטח הצהוב שבשליטתנו. היעד לצד השבת כל החטופים החללים הוא פירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה".

ברקע הסערה במערכת הפוליטית האם לשחרר את 200 המחבלים שנצורים באזור רפיח, הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר אמר אמש למקבלי ההחלטות כי אסור לתת לאף מחבל לצאת חי בלי השבת הדר גולדין הי"ד שההערכות הן שנקבר באזור רפיח.

על פי הציטוט שפורסם ב'חדשות 12', הרמטכ"ל אמר כי "מרפיח לא ייצא אף מחבל בחיים", וכי הוא "מוכן לשקול שחרור מחבלים רק בתנאי אחד – השבת הדר גולדין".

לפי שעה שמונה חטופים נותרו ברצועת עזה, בהם שישה ישראלים כולל גולדין ושני חטופים זרים. מרצחי חמאס הודיעו הערב כי ישיבו חלל חטוף נוסף לישראל.