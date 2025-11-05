כיכר השבת
סערת המחבלים במנהרה

בצה"ל עולים למתקפה: השמועות בנוגע להדר גולדין "טענות כזב הפוגעות במשפחה"

בצה"ל הודיעו הערב כי אין מידע שקובע שגופתתו של החטוף הדר גולדין נמצאת במנהרה ברפיח | בהודעה נאמר: "אנו מבקשים מהציבור להישמע להודעות הגורמים הרשמיים בלבד ולהימנע מהפצת שמועות כוזבות אשר פוגעות במשפחות החטופים" (צבא)

הדר גולדין ז"ל (צילום: פלאש 90)

"טענות כוזבות": אחרי סבב השמעות הנרחב היום (רביעי), לפיו החטוף החלל סגן הדר גולדין מוחזק במנהרות בהם נמצאים המחבלים העזתים, ב הודיעו כי הפרסומים לא נכונים.

על פי ההודעה: "בצה״ל אין מידע הקובע כי גופתו של הדר גולדין ז״ל נמצאת במנהרה בה נמצאים מחבלי במרחב רפיח", בנוסף נאמר כי "מדובר בטענות כוזבות אשר פוגעות במשפחה".

צה”ל אף ביקשו מהציבור להישמע להודעות הגורמים הרשמיים בלבד ולהימנע מהפצת שמועות כוזבות אשר פוגעות במשפחות החטופים ובציבור. והוסיפו: "המאמצים להשבת החטופים החללים נמשכים בכל העת".

