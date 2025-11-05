"טענות כוזבות": אחרי סבב השמעות הנרחב היום (רביעי), לפיו החטוף החלל סגן הדר גולדין מוחזק במנהרות בהם נמצאים המחבלים העזתים, בצה"ל הודיעו כי הפרסומים לא נכונים.

על פי ההודעה: "בצה״ל אין מידע הקובע כי גופתו של הדר גולדין ז״ל נמצאת במנהרה בה נמצאים מחבלי חמאס במרחב רפיח", בנוסף נאמר כי "מדובר בטענות כוזבות אשר פוגעות במשפחה".

צה”ל אף ביקשו מהציבור להישמע להודעות הגורמים הרשמיים בלבד ולהימנע מהפצת שמועות כוזבות אשר פוגעות במשפחות החטופים ובציבור. והוסיפו: "המאמצים להשבת החטופים החללים נמשכים בכל העת".