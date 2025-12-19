כיכר השבת
הימור מסוכן על חיי אדם

דרמה חריגה בשומרון: ישראלים נכנסו ללב שכם, דרסו מקומי ונמלטו מהזירה

אירוע ביטחוני חמור: קבוצת ישראלים חדרה הלילה לשכם, פגעה ברכבה בפלסטיני ונטשה את המכונית תוך מנוסה רגלית. צה"ל עצר מספר חשודים והחרים את הרכב. הפצוע פונה לביה"ח במצב בינוני. במערכת הביטחון מזהירים: הכניסה לשטחי A – סכנת חיים (בארץ, צבא וביטחון)

פעילות צה"ל בשכם (צילום: דובר צה"ל)

לילה מתוח בגזרת השומרון: מספר אזרחים ישראלים הסתבכו הלילה (שישי) בעימות קשה לאחר שנכנסו ללא תיאום או אישור לתוך העיר שכם. במהלך הנסיעה בעיר, פגע רכבם של הישראלים בתושב מקומי ופצע אותו באורח בינוני.

על פי הדיווח של דובר המעורבים נטשו את מכוניתם בזירה ונמלטו רגלית עד שנעצרו על ידי כוחות הביטחון.

מדובר צה"ל נמסר כי הרכב שננטש אותר ויועבר בקרוב למנהל האזרחי. החשודים במעורבות בתקרית נעצרו על ידי לוחמי צה"ל והועברו לחקירת משטרת ישראל כדי לברר את נסיבות כניסתם לעיר ואת פרטי הדריסה. הפצוע הפלסטיני פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים מקומי.

אירוע זה מצטרף לרצף של כניסות לא מאושרות לשכם, המסווגת כשטח A. רק בחודש אוגוסט האחרון אירעה תקרית חמורה נוספת במתחם קבר יוסף, כאשר אזרח ישראלי שרכבו שבק חיים הותקף על ידי המון מקומי וחולץ ברגע האחרון על ידי קציני המנהל האזרחי לאחר שרכבו נגנב.

במערכת הביטחון ובצה"ל שבים ומחדדים את האזהרה החמורה: כניסת ישראלים לשטחים שבשליטה פלסטינית מלאה היא עבירה על החוק, אך מעבר לכך – מדובר בהימור מסוכן על חיי אדם שעלול להסתיים בלינץ' או באירוע חטיפה.

1
למה כזה מסוכן להכנס לשותפים שלנו ל''שלום''
אריק

