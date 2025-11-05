"לא מקובל אליי": ראש הממשלה בנימין נתניהו דחה הבוקר (רביעי) את ה'דיל' שהציע הרמטכ"ל אייל זמיר - שחרור 200 מחבלי החמאס הכלואים בשטח שבשליטת ישראל בעזה, בתמורה לקבלת גופתו של סגן הדר גולדין, וטען כי ההסדר הזה לא מקובל אליו, כך על פי הפרסום בערוץ 14.

נתניהו, כך לפי הדיווח, אמר בשיחות סגורות כי "למחבלי החמאס במנהרות יש רק שתי אפשרויות – או שייכנעו או שיישארו מתחת לאדמה. החמאס נדרש להחזיר את כל החטופים החללים כלשון המתווה, לא יהיה אף דיל".

שר הביטחון ישראל כ"ץ רמז והוסיף כי "מדיניות ישראל בעזה ברורה: צה"ל פועל להשמיד את המנהרות ולחסל את מחבלי החמאס ללא כל מגבלה בתוך השטח הצהוב שבשליטתנו. היעד לצד השבת כל החטופים החללים הוא פירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה".

ברקע הסערה במערכת הפוליטית האם לשחרר את 200 המחבלים שנצורים באזור רפיח, הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר אמר אמש למקבלי ההחלטות כי אסור לתת לאף מחבל לצאת חי בלי השבת הדר גולדין הי"ד שההערכות הן שנקבר באזור רפיח.

על פי הציטוט שפורסם ב'חדשות 12', הרמטכ"ל אמר כי "מרפיח לא ייצא אף מחבל בחיים", וכי הוא "מוכן לשקול שחרור מחבלים רק בתנאי אחד – השבת הדר גולדין".

סגן הדר גולדין ז"ל היה קצין בסיירת גבעתי שנפל בקרב ברפיח במהלך מבצע "צוק איתן" בזמן הפסקת האש בין צה"ל לחמאס שנועדה להימשך 72 שעות.

ארגון הטרור הפר את הפסקת האש, והכוח של גולדין שפעל באזור רפיח הותקף בידי מחבלים שיצאו ממנהרה במרחב. מאז, במשך יותר מ-11 שנים גופתו של הדר מוחזקת ברצועת עזה וההערכות הן שנקבר באזור רפיח.