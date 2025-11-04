ברקע הסערה במערכת הפוליטית האם לשחרר את 200 המחבלים שנצורים באזור רפיח, הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר אמר הערב (שלישי) למקבלי ההחלטות כי אסור לתת לאף מחבל לצאת חי בלי השבת הדר גולדין הי"ד שההערכות הן שנקבר באזור רפיח.

המחבלים נמצאים בשטח תת-קרקעי מעבר לקו הצהוב, בשטח שבשליטת ישראל, והם נמצאים שם מאז כניסתה לתוקף של הפסקת האש - וכך בעצם "נתקעו" שם. אם בחמאס לא יסכימו ל"דיל", המחבלים לא ייצאו משם בחיים.

על פי הציטוט שפורסם בחדשות 12, הרמטכ"ל אמר הערב כי "מרפיח לא ייצא אף מחבל בחיים. מוכן לשקול שחרור מחבלים רק בתנאי אחד – השבת הדר גולדין".

סגן הדר גולדין ז"ל היה קצין בסיירת גבעתי שנפל בקרב ברפיח במהלך מבצע "צוק איתן" בזמן הפסקת האש בין צה"ל לחמאס שנועדה להימשך 72 שעות. ארגון הטרור הפר את הפסקת האש, והכוח של גולדין שפעל באזור רפיח הותקף בידי מחבלים שיצאו ממנהרה במרחב. מאז, במשך יותר מ-11 שנים גופתו של הדר מוחזקת ברצועת עזה וההערכות הן שנקבר באזור רפיח.