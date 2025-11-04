ברקע הסערה במערכת הפוליטית האם לשחרר את 200 המחבלים שנצורים באזור רפיח, הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר אמר הערב (שלישי) למקבלי ההחלטות כי אסור לתת לאף מחבל לצאת חי בלי השבת הדר גולדין הי"ד שההערכות הן שנקבר באזור רפיח.
המחבלים נמצאים בשטח תת-קרקעי מעבר לקו הצהוב, בשטח שבשליטת ישראל, והם נמצאים שם מאז כניסתה לתוקף של הפסקת האש - וכך בעצם "נתקעו" שם. אם בחמאס לא יסכימו ל"דיל", המחבלים לא ייצאו משם בחיים.
על פי הציטוט שפורסם בחדשות 12, הרמטכ"ל אמר הערב כי "מרפיח לא ייצא אף מחבל בחיים. מוכן לשקול שחרור מחבלים רק בתנאי אחד – השבת הדר גולדין".
סגן הדר גולדין ז"ל היה קצין בסיירת גבעתי שנפל בקרב ברפיח במהלך מבצע "צוק איתן" בזמן הפסקת האש בין צה"ל לחמאס שנועדה להימשך 72 שעות. ארגון הטרור הפר את הפסקת האש, והכוח של גולדין שפעל באזור רפיח הותקף בידי מחבלים שיצאו ממנהרה במרחב. מאז, במשך יותר מ-11 שנים גופתו של הדר מוחזקת ברצועת עזה וההערכות הן שנקבר באזור רפיח.
כזכור, אמש פרצה סערה פוליטית לאחר שדווח כי בישראל שוקלים לאפשר ל-200 מחבלים ש"נכלאו" בשטח שבשליטת צה"ל לחצות את הקו הצהוב לשטח שבשליטת חמאס – בתמורה שיתפרקו מנשקם. במערכת הפוליטית זעמו על הפתרון, ובלשכת ראש הממשלה הודיעו לבסוף שנתניהו החליט שהמחבלים יישארו בתחום שבשליטה ישראלית.
גורם מדיני מסר בתגובה כי "ראש הממשלה אינו מאפשר מעבר בטוח של 200 מחבלי חמאס. ראש הממשלה ממשיך בעמדתו הנחרצת של פירוק החמאס מנשקו ופירוז הרצועה, תוך סיכול איומי טרור נגד כוחותינו".
