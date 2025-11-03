סערה חדשה: האם ישראל תאפשר ל-200 מחבלי חמאס לעבור לצד העזתי?

כ-200 מחבלי חמאס נלכדו בשטח רצועת עזה שנמצא בשליטת ישראל - מעבר לקו הצהוב, מאז נכנסה לתוקפה הפסקת האש, וכעת לפי הדיווחים נראה כי ישראל מתכוונת לאפשר להם לעבור לשטח העזתי.

לפי הדיווח של ניצן שפירא ב-N12, בישראל צפויים לאשר את חזרת המחבלים הללו לשטח הפלסטיני בעזה, רק בתנאי שיסכימו להניח את נשקם.

לפי הערכות, בין המחבלים הללו נמצאים גם המחבלים שהרגו שלושה לוחמי צה"ל - רב סרן יניב קולא, סגן משנה איתי יעבץ ורס״ר אפי פלבאום - במהלך הפסקת האש.

גורמים ביטחוניים הסבירו ל-N12 כי ההחלטה לאפשר את חזרת המחבלים צפויה כדי לאפשר שמירה טובה יותר על חיי החיילים שבמרחב, זאת לצד האפשרות שהחזרתם תאפשר לישראל לחפש אחר חללים חטופים נוספים.

בכירים בצה"ל הגיבו ל-N12 ומסרו כי "עמדת הרמטכ"ל היא שצריך לחסל את כל המחבלים האלה. אם מוציאים אותם בלי הנשקים - רק בתמורה לחללים החטופים ששם".

באל ג'זירה דווח אתמול כי המחבלים לכודים בכמה מנהרות תחת השטח שנמצא בשליטה ישראלית, ואינם יכולים לעבור משם, שלא דרך לוחמי צה"ל הפזורים בשטח, מעבר לקו הצהוב.

גורם מדיני מסר בתגובה כי "ראש הממשלה אינו מאפשר מעבר בטוח של 200 מחבלי חמאס. ראש הממשלה ממשיך בעמדתו הנחרצת של פירוק החמאס מנשקו ופירוז הרצועה, תוך סיכול איומי טרור נגד כוחותינו".

בעקבות ההחלטה המסתמנת, משפחתו של אפי פלדבאום פרסמה הודעה לראש הממשלה ושר הביטחון: "צה"ל שלח כוחות רבים את למשימה של השמדת המחבלים הכלואים בציר מורג, במספר קרבות נהרגו ופצעו לוחמינו, בינהם אפי הי"ד.

"יומיים לפני האירוע בו הוא נהרג, שרקו כדורים מעל ראשו, יום לפני האירוע באגר של כוחתינן הותקף והושמד על ידי המחבלים, למרות הסיכון הרב, אפי המשיך להילחם ותוך סיכון רב יצא לקרב ממנו לא חזר. לא יעלה על הדעת לאפשר למחבלים השפלים רוצחי מיטב בנינו לצאת לחופשי. מותו של אפי לא היה לשווא.

"אנו קוראים לראש הממשלה מר בנימין נתניהו, ולשר הביטחון מר ישראל כץ - עצרו את החרפה, המחבלים מכותרים - תנו את הפקודה להשמיד אותם! סומכים עליכם ומחזקים את ידיכם, גם מול המחבלים בציר מורג אנו דורשים ניצחון! אנו נעמוד כחומה בצורה לעצור את הטרוף ולדאוג שעם ישראל מקבל את המינימום הנדרש בקרב זה - חיסול מחבלי החמאס בציר מורג ולא חיזוקם ע"י חזרת המחבלים כגיבורים משדה הקרב".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא לראש הממשלה לעצור את ההחלטה: "אדוני רה"מ, זה טירוף מוחלט - תעצור את זה".

השרה אורית סטרוק אמרה: "יניחו את נשקם?! ואז יקחו נשק חלופי בצד האדום של עזה? ביזיון. הפניית עורף לנופלים, לחיילים ולמטרות המלחמה".

מלשכת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נמסר כי השר בן גביר פנה לראש הממשלה בדרישה להרוג או לכלוא את כל 200 המחבלים שנמצאים מעבר לקו הצהוב. לדבריו, "זו הזדמנות להשמיד או לעצור - לא לשחרר אותם בתנאים מגוחכים".

נפתלי בנט תקף גם הוא את ההחלטה וכתב: "אני רוצה שתבינו מה קורה פה, כי זה חסר תקדים לדעתי גם ברמה עולמית. חיילי צה״ל הצליחו ללכוד עשרות מחבלים במנהרות בגזרת רפיח. חיילנו היקרים צרים עליהם. הברירה שלהם היא להכנע או למות. אלה מחבלים עם דם על הידיים. חלקם כנראה פשטו על ישראל בשבעה לאוקטובר, חלק אחר רצח רק לאחרונה שלושה מבנינו היקרים: רס״ר אפי פלדבאום, רב-סרן יניב קולא ז״ל וסמל-ראשון איתי יעבץ ז״ל.

"והנה, הממשלה מבקשת להעניק להם חנינה (!) בתירוץ מביך שהם יצאו לחופשי אבל בלי נשק. אתם מבינים? כאילו הבעיה של הנוחבות האלה היא שיש להם קלצ׳ניקוב במנהרה ואם הקלצ נשאר שם הם חסידי אומות עולם. אלה מחבלים שיחזרו להרוג בנו. הם בידינו כעת, וממשלת ישראל עומדת לשחררם.

"לא היה כדבר הזה. זהו אובדן עשתונות ערכי. דמם של בנינו אינו הפקר".