לפי דיווח מטריד שמתפרסם היום (ראשון) ברשת אל ג'זירה, חמאס פנה למתווכות בבקשה מישראל לאפשר מעבר בטוח לכמאתיים מחבלים שנתקעו מאחורי הקו הצהוב, בו שולטים חיילי צה"ל.

המשמעות למעשה היא שחמאס דורש מישראל מעין "חנינה" לאותם מחבלים ש"נתקעו" מאחורי קו החזית באזורים שצה"ל החשיב כמטוהרים, בבקשה לאפשר להם מעבר דרך מסדרונות מסודרים ומתואמים מראש עם ישראל.

באופן לא מפתיע, המתווכות הערביות נענו לבקשת חמאס ופועלות כעת מול ישראל כדי שזו תאפשר למרצחי חמאס לעבור בחזרה אל האזור הלא-מפורז ללא פגע.

לפי הדיווח, ישראל סירבה לבקשת המתווכות לאפשר להם מעבר. לא ברור בשלב זה מהי עמדתה של ארה"ב בנושא.

כך או כך, בישראל טוענים כי קיים קשר בין הדרישה המוגזמת של חמאס להעניק חנינה למחבלים שמצאו את עצמם בצד הלא נכון, לבין ה"דיווח" של ארגון הטרור על מציאת שלוש גופות של חטופים, בהם חטוף מוכר שהוזכר בשמו על ידי ארגון הטרור.

לפי אותם פרשנים, חמאס מנסה למעשה לסחוט את ישראל להסכים לאפשר מעבר בטוח למאתיים האסירים, בתמורה לשלוש הגופות.

"הלוואי שאתבדה אבל מתפתח סיפור בעייתי ברפיח. לפי אל ג׳זירה חמאס דורש את חילוצם של מאתיים מחבלים שנלכדו ברפיח מעבר לקו הצהוב", כתב העיתונאי עמית סגל.

"פתאום היום חמאס מוצא שלוש גופות ועוד עם כיתוב חדש עליהן עם שם של חטוף חלל מוכר.

מריח כמו ניסיון לסחור שוב בחללים תמורת הישג, במקרה הזה חייהם של מאתיים מחבלים שישובו עטורי ניצחון לעזה כמו הארמיה השלישית אחרי יום כיפור.

לישראל אסור להסכים לדבר הזה ועליה לפעול בכל העוצמה לחיסולם בהקדם.

מחבלי רפיח אחראים להרג שלושה חיילי צה״ל רק לאחרונה. המחשבה שבכלל יתנהל מו״מ בנושא הזויה", סיכם הפרשן.

עוד יש לציין כי לפי אותו דיווח המחבלים נתקעו באזור רפיח הנמצא בשליטה ישראלית - אותו אזור בו בוצעו מספר הפרות ופיגועים נגד חיילי צה"ל בתוככי הקו הצהוב, מתקפות שלמרבה הצער גבו את חייהם של שלושה לוחמים, השם ייקום דמם.