לאחר שטען כי ישראל מבצעת 'טיהור אתני' בעזה, ומרכזת עזתים ב"מחנה ריכוז" ו"קרובה לפשעי מלחמה", ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט לא נמלט מהצהרותיו, והערב (רביעי) הודיעה הקרן האנטי-ישראלית "הינד רג'אב" כי הגישה בגרמניה תלונה נגדו "בעקבות פשעי מלחמה שבוצעו במהלך מבצע "עופרת יצוקה".

בתלונה נכתב כי כראש הממשלה בין השנים 2006 ל-2009, אהוד אולמרט הפעיל את הסמכות הפוליטית והצבאית העליונה על כל פעולות צה"ל, כולל המתקפה בעזה שהחלה ב-27 בדצמבר 2008.

"תחת הנהגתו של אולמרט, ממשלת ישראל והפיקוד הצבאי העליון ביצעו מערכה צבאית רחבת היקף שהביאה להפצצות חסרות הבחנה של אזורים אזרחיים צפופי אוכלוסין, להרס בתי חולים, בתי ספר ומתקנים של האו"ם, ולהריגתם של יותר מ-1,300 פלסטינים, ביניהם למעלה מ-300 ילדים ו-115 נשים", נטען.

כזכור, בראיון לגרדיאן הבריטי תקף אולמרט את התוכנית להקמת "עיר הומניטרית" ברפיח, וכינה אותה "מחנה ריכוז". לדבריו, הכנסת הפלסטינים בכפייה לעיר ההומניטרית תהווה "טיהור אתני".

"זה מחנה ריכוז, אני מצטער", אמר על כך אולמרט. "אם הם יגורשו לאותה 'עיר הומניטרית', אז אפשר להגיד שזה חלק מהטיהור האתני. זה עדיין לא קרה".

לדבריו, זו "פרשנות בלתי-נמנעת לכל ניסיון ליצור מחנה למאות אלפי אנשים. כשבונים מחנה ל'ניקוי' יותר מחצי מעזה, אז ההבנה הברורה מאליה היא שזו לא על מנת להציל פלסטינים. זה כדי לגרש אותם, לדחוף אותם ולזרוק אותה החוצה. אי אפשר להבין את זה אחרת".

אולמרט אמר בראיון כי "עד האביב הזה, כאשר ממשלת ישראל "בפומבי ובצורה ברוטלית" נטשה את המשא ומתן לסיום קבוע של הלחימה, הוא הגיע למסקנה שמדינתו מבצעת פשעי מלחמה".

בראיון אחר, באפריל האחרון אמר כי "מה שישראל עושה עכשיו בעזה, קרוב מאוד לפשע מלחמה". לדבריו, "אלפי פלסטינים חפים מפשע נהרגים, לצד חיילים ישראלים רבים. זה מרגיז ומקומם".