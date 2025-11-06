ההזמנה של טראמפ לעשרים החטופים ששוחררו מעזה בעסקה האחרונה

דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית ומי שעומד מאחורי עסקת החטופים האחרונה, הזמין את כל עשרים החטופים ששוחררו מהשבי בעסקה - לפגישה בבית הלבן. כך נחשף הערב (חמישי) בחדשות 12.

לפי הדיווח, הפגישה נקבעה לעוד כשבועיים, -20 בנובמבר למניינם. גורם בכיר בבית הלבן אישר את הדיווח.

במהלך המלחמה, ובמיוחד אחרי היבחרו לנשיאות, נפגש טראמפ לא אחת עם חטופים שחזרו מהשבי בעסקאות הקודמות. הוא גם נפגש עם בני משפחות חטופים שנותרו בשבי עד לאחרונה.

ביום שחרור החטופים בערב שמחת תורה האחרון הגיע טראמפ לארץ לביקור בזק קצר, וגם נשא נאום היסטורי בכנסת.

באותו יום נבחנה אפשרות ולפיה יפגש טראמפ עם חלק מהחטופים ששוחררו באותו יום. זה לא יצא לפועל בסופו של דבר - בין היתר בשל התעכבות הנשיא האמריקני בכנסת, הרבה מעבר למתוכנן.

לאחר מכן פרסם סרטון ברשתות החברתיות שלו שבו התייחס להישגים. הוא מתאר את היום שבו שוחררו החטופים כ"יום של שמחה עמוקה, תקווה מרקיעת שחקים, אמונה מחודשת", ופתח בתודה עמוקה ל"אלוקי אברהם, יצחק ויעקב".

בין היתר הוא אמר: "השבוע, נגד כל הסיכויים, עשינו את הבלתי אפשרי והבאנו את החטופים שלנו הביתה". טראמפ הוסיף כי אלוקים "ששכן בין אנשיו בעיר הזו", עדיין קורא לנו לפנות מ"הרע ולעשות טוב".