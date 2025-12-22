סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס עלה אמש לבמת ועידת AmericaFest של ארגון Turning Point USA בפיניקס.

ועידת AmericaFest בפיניקס היא מפגש שנתי המאחד אלפי צעירים ומשפיענים שמרנים לדיון על עתיד תנועת ה-MAGA, והיא מופקת על ידי Turning Point USA, ארגון רב-עוצמה המתמחה בגיוס תמיכה פוליטית בקרב דור ה-Z.

הארגון הוקם על ידי צ'רלי קירק. לאחר שקירק נרצח בקמפוס ביוטה, אלמנתו אריקה קירק השתלטה על הארגון והפכה אותו לאחד מעמודי התווך התומכים במועמדותו של ואנס לנשיאות.

בנאום סוחף שנתפס בעיני רבים כיריית הפתיחה למרוץ לנשיאות ב-2028, הוא הבהיר כי חוקי המשחק במחנה השמרני השתנו.

כך זיהו את הדיפ-פייק: מומחים חושפים שקרים בנוגע לפיגוע בחוף בונדי אבישי לוי | 21.12.25

"בארצות הברית של אמריקה, אתה כבר לא צריך להתנצל על היותך לבן יותר", הכריז ואנס לקול תשואות הקהל, כשהוא תוקף את מדיניות הגיוון והשוויון (DEI) וטוען כי מקומן ב"פח האשפה של ההיסטוריה". דבריו אלו לא נאמרו בחלל ריק, אלא בלב מה שרבים מכנים "מלחמת אזרחים" פנימית בתוך תנועת ה-MAGA, הכוללת מחלוקות קשות על אנטישמיות, תיאוריות קונספירציה והיחס לישראל.

נושא ישראל והאנטישמיות עמד במוקד ה"מלחמה" הפנימית שנחשפה בוועידה, כאשר דוברים שונים התעמתו על הבמה בנוגע להשפעתה של ישראל על מדיניות החוץ האמריקאית. ואנס, שבילה את השנה האחרונה בניווט זהיר בין בעלי בריתה של ישראל לבין מבקריה בתנועה, בחר בקו מורכב; הוא הגן על תומכיו ברשת החברתית X והבהיר כי לשיטתו "יש הבדל בין אי-חיבוב של ישראל (או אי-הסכמה עם מדיניות ישראלית מסוימת) לבין אנטישמיות".

הצהרה זו נועדה לגשר על הפערים בין דמויות כמו בן שפירו, שתקף בחריפות את ה"נוכלים" וה"שרלטנים" המפיצים דעות אנטישמיות, לבין קולות מבודדים יותר בתנועה המבקשים לצמצם את המעורבות האמריקאית בחו"ל. בסירובו לגנות דמויות ספציפיות או להציב "מבחני טוהר" סביב נושא ישראל, ואנס אותת כי הוא מעדיף לשמור על "אוהל גדול" של תומכים, כל עוד הם מאוחדים תחת העיקרון של "אמריקה תחילה".

הוא פנה למשתתפים ושאל אם הם מעדיפים להנהיג תנועה של חושבים חופשיים שלעיתים מתווכחים, או "להקת מזל"טים שמקבלים פקודות מג'ורג' סורוס", ובכך נתן למעשה לגיטימציה למתחים הפנימיים כל עוד הם מופנים נגד היריב הפוליטי המשותף.

הנאום, שנחתם בתמיכה גורפת מצד אריקה קירק, מנהיגת הארגון החדשה, סימן את ואנס כיורש הכמעט וודאי של דונלד טראמפ, כשהוא נהנה מתמיכה של 22% בקרב מצביעים רפובליקנים – נתון הגבוה משמעותית מכל מתחרה פוטנציאלי אחר בסקרים. אפילו דמויות בולטות כמו מרקו רוביו רמזו כי לא יתייצבו מולו, מה שמעמיד את ואנס בעמדת זינוק ייחודית לקראת הבחירות לנשיאות ה-48 של ארה"ב.

למרות הביקורת על כך שלא גינה דמויות קיצוניות כמו מכחיש השואה ניק פואנטס, ואנס הבהיר כי הוא לא הגיע עם "רשימת שמרנים להוקעה", אלא כדי לאחד את השורות תחת דגל של פטריוטיזם חסר פשרות ודרישה לצדק מהיר יותר נגד יריבי התנועה.