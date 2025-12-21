כיכר השבת
מתקציב הסיוע

13 מיליון דולר לרובים ומשתיקי קול: זו עסקת וושינגטון לחימוש מתקדם

משרד ההגנה בוושינגטון אישר חוזה לייצור אלפי רובי M4A1 עבור ישראל. החידוש המרכזי: הצטיידות במשתיקי קול וסתרשפים לשיפור היכולת המבצעית בשטח בנוי (מדיני)

קרבין עם משתיק קול (צילום: ב"מ)

בצל האתגרים הביטחוניים המשתנים, שיתוף הפעולה הביטחוני בין ירושלים לוושינגטון עולה שלב: חברת 'קולט' (Colt) זכתה בחוזה ייצור מיוחד לאספקת קרבינים מדגם M4A1 המיועדים לישראל. על פי דיווחים של משרד ההגנה האמריקאי ואתר thefirearmblog, היקף העסקה נאמד ב-12.9 מיליון דולר, כאשר הסכום המלא כבר הועבר במועד החתימה.

יכולת קטלנית ושקטה לא מדובר ברכש סטנדרטי בלבד.

החוזה הנוכחי שם דגש על שדרוג היכולות הטקטיות של לוחם החי"ר: הקרבינים יסופקו כשהם מצוידים במשתיקי קול (עמעמים) וסתרשפים (Flash Hiders) ייעודיים. מדובר במגמה גלובלית המעדיפה "ניהול חתימה" – היכולת לצמצם את הרעש והבזק האש בזמן הירי, מה שמאפשר לכוחות לשמור על יתרון ההפתעה ולשפר את התקשורת המבצעית בשטח בנוי או בתנאי חשיכה.

רובה קרבין (צילום: גרוק)

הצצה ליכולות ה-M4A1 המשופר:

פרטי העסקה והלו"ז הייצור יתבצע במפעל המיתולוגי של קולט בווסט הרטפורד, קונטיקט, ותאריך היעד לסיום האספקה נקבע ליוני 2026.

הפלטפורמה: קרבין M4A1 בקליבר 5.56 מ"מ, בעל קנה באורך 14.5 אינץ'.

גמישות מבצעית: הנשק מצויד במסילות (Flat-top) המאפשרות הרכבת כוונות מתקדמות וציוד עזר ללא צורך בהתאמות מיוחדות.

המודל הכלכלי: הרכש מתבצע דרך תוכנית ה-FMS (מכירות צבאיות לחו"ל), המבטיחה סטנדרטיזציה לוגיסטית ותמיכה לטווח ארוך.

העסקה הנוכחית לא רק מחזקת את מחסני החירום והיחידות הלוחמות בישראל, אלא גם מבססת פעם נוספת את מעמדו של ה-M4 כנשק העיקרי של בעלות הברית של ארה"ב, תוך התאמתו לשדה הקרב המודרני הדורש שילוב של קומפקטיות, אמינות וחשאיות.

