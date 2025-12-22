נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הורה על פיטורם של עשרות דיפלומטים ושגרירים ממדינות ברחבי העולם לקראת השנה החדשה, כך דיווח פוליטיקו.

לפי הדיווח, הנשיא טראמפ יחליף את השגרירים שמונו בזמן ביידן לדיפלומטים שנצמדים באופן מלא למדיניות "אמריקה תחילה" או MAGA.

לא פחות מ-29 שגרירים או דיפלומטים בכירים במדינות זרות - התפקיד הבכיר ביותר בשגרירויות ארה"ב, קיבלו הודעה כי הם יסיימו את תפקידם בינואר.

עם זאת, הובהר כי השגרירים יוכלו לשוב לוושינגטון ולקבל "תפקיד אחר", אם ירצו - אם לאו, יעזבו הבכירים את שירות החוץ של ארה"ב.

גורמים בבית הלבן אישרו את הפרטים והגנו על המהלך יוצא הדופן של טראמפ: "שגריר הוא נציג אישי של הנשיא וזכותו של הנשיא להבטיח שיש לו אנשים במדינות אלה המקדמים את סדר היום של "אמריקה תחילה".

בארה"ב, שגרירים מכהנים לתקופה של בין 3-4 שנים, עם אפשרות להארכה אם הנשיא יאשר זאת. במקרה זה כאמור, מדובר בשגרירים אשר מינה הנשיא ביידן, ואשר אינם מקדמים מספיק, כך לטעמו של טראמפ, את מדיניות MAGA בה הוא מאמין.

השגריר בישראל - מייק האקבי, שנכנס לתפקידו תחת ממשל טראמפ, אינו נמצא ברשימת המודחים.

המדובר בשגרירים ממדינות אפריקה ואסיה בעיקר, כאשר שגרירי מדינות: בורונדי, קמרון, כף ורדה, גבון, חוף השנהב, מדגסקר, מאוריציוס, ניז'ר, ניגריה, רואנדה, סנגל, סומליה ואוגנדה (אפריקה) פיג'י, לאוס, איי מרשל, פפואה גינאה החדשה, הפיליפינים ווייטנאם (אסיה), קיבלו הודעה כי יסיימו את תפקידם.