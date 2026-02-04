טראמפ מחזיק גיליון של הוושינגטון פוסט', אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

על פי הדיווחים, עיתון ה'וושינגטון פוסט' הודיע על פיטורים צפויים של כשליש מהעובדים. העורך הראשי של הוושינגטון פוסט, מאט מארי, הודיע מוקדם יותר לעובדי העיתון על גל פיטורים רחב שיפגע בדסק החוץ, העריכה והספורט. ההודעה הגיעה על רקע הפסדים כספיים הולכים וגדלים של העיתון הותיק, שנוסד בשנת 1877.

בשיחה עם העובדים אמר מארי כי במשך זמן רב מדי פעל העיתון במבנה שמבוסס על ימים שבהם היה כמעט מונופול מקומי, והוסיף כי נדרש כיוון חדש ותשתית יציבה יותר לעתיד. מארי ציין כי כל מחלקות העיתון מושפעות מהקיצוצים, אך הדגיש כי תחום הפוליטיקה והממשל יישאר הדסק הגדול והמרכזי ביותר לצמיחה במעורבות המנויים. אחד הכתבים בעיתון, שביקש להישאר בעילום שם, תיאר את הפיטורים לסוכנות הידיעות 'רויטרס' כ“מרחץ דמים”. הוושינגטון פוסט מתמודד לאחרונה עם שינויים כואבים בהיקף הקוראים ובהכנסות, בדומה לעיתונים עירוניים גדולים אחרים בארצות הברית, בהם הלוס אנג’לס טיימס, שנאבקים בירידה מתמשכת כאשר צרכנים פונים לרשתות החברתיות כמקור חדשות עיקרי.

הבניין של ה'וושינגטון פוסט' ( צילום: שאטרסטוק )

הרכישה של המיליארדר והשינויים

איל ההון ג’ף בזוס רכש את העיתון ב־2013 ממשפחת גרהאם תמורת 250 מיליון דולר. בעת רכישת העיתון הבטיח בזוס לשמור על המסורת העיתונאית ולא לנהל את הפעילות היומיומית, אך ציין כי עם השנים יחולו שינויים.

כבר בשנה שעברה ביצע העיתון שינויים במספר תחומים עסקיים והודיע על קיצוצים, תוך הדגשה אז כי חדר החדשות לא ייפגע. ב־2023 הוצעו חבילות פרישה מרצון לעובדים, על רקע הפסדים של כ־100 מיליון דולר.

התפוצה היומית הממוצעת בתשלום של העיתון ב־2025 עמדה על 97 אלף עותקים, וכ־160 אלף בימי ראשון, ירידה חדה לעומת 250 אלף עותקים ביום בממוצע בשנת 2020, לפי נתוני הברית לביקורת מדיה.

דון גרהאם, מו”ל העיתון לשעבר ובנה של המו”לית האגדית קתרין גרהאם, כתב כי הוא עצוב על פיטוריהם של כתבים ועורכים מצוינים וחברים ותיקים, והוסיף כי יעשה כל שביכולתו לסייע להם. לדבריו, ייאלץ ללמוד דרך חדשה לקרוא את העיתון, לאחר שהחל בקריאת מדור הספורט מאז סוף שנות ה־40.