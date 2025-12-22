ממשלת דנמרק הודיעה על זימון שגריר ארצות הברית לשיחת הבהרה בעקבות החלטת הממשל בוושינגטון למנות שליח מיוחד לאי גרינלנד.

המהלך עורר התנגדות חריפה בקופנהגן ובבירת גרינלנד, נוק, שם הבהירו המנהיגים כי לא יאפשרו פגיעה בריבונותם. שר החוץ הדני, לארס לוקה רסמוסן, תיאר את המינוי כאירוע מדאיג עמוק וציין כי "כל עוד יש לנו ממלכה המורכבת מדנמרק, איי פארו וגרינלנד, איננו יכולים לקבל פעולות המערערות את שלמותנו הטריטוריאלית".

ראש ממשלת גרינלנד, ינס-פרדריק נילסן, הגיב גם הוא למינוי והדגיש כי האי מעוניין בשיתוף פעולה המבוסס על כבוד הדדי בלבד. לדברי נילסן, "המינוי של שליח מיוחד לא משנה דבר עבורנו. אנו מחליטים על עתידנו. גרינלנד שייכת לגרינלנדים, ויש לכבד את השלמות הטריטוריאלית". גרינלנד נהנית משלטון עצמי נרחב מאז שנת 1979, אם כי נושאי חוץ וביטחון נותרו תחת סמכותה של דנמרק.

השליח שנבחר לתפקיד הוא מושל לואיזיאנה, ג'ף לנדרי, שהודיע כי יבצע את המשימה בהתנדבות במקביל לכהונתו כמושל. לנדרי הצהיר כי הוא רואה בתפקיד הזדמנות "להפוך את גרינלנד לחלק מארצות הברית". הנשיא דונלד טראמפ, שפרסם את דבר המינוי ביום ראשון, הסביר כי לנדרי מבין עד כמה "גרינלנד חיונית לביטחון הלאומי שלנו" וכי עליו לפעול לקידום האינטרסים האמריקניים באזור.

התחדשות המשבר הדיפלומטי מגיעה על רקע עניין מתמשך של הנשיא טראמפ בסיפוח האי, הממוקם בנקודה אסטרטגית בין צפון אמריקה לאירופה. טראמפ התייחס בעבר לעושר המינרלים של האי ולחשיבותו הביטחונית, ואף נמנע מלשלול שימוש בכוח צבאי לצורך השגת שליטה עליו. למרות האינטרס האמריקני, סקרי דעת קהל בקרב 57,000 תושבי גרינלנד מצביעים על התנגדות נחרצת לאפשרות של הפיכה לחלק מארצות הברית.