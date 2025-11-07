כיכר השבת
רגב עקצה את הרמטכ"ל בקבינט; דוד זיני זעם על השרים "אתם נבחרי ציבור"

במהלך ישיבת הקבינט אמש, התפתח וויכוח סוער בין השר רגב, לרמטכ"ל זמיר | השרה מהליכוד עקצה ושאלה: מי מטפל במחבלים במנהרה בעזה, הפצ"רית? | ראש השב"כ הפתיע וזעם על דברי השרים (מדיני)

כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני במהלך המלחמה (צילום: עמוס בן גרשום /לע"מ)

לא משעמם בישיבות הביטחוניות, אמש (חמישי) הקבינט המדיני ביטחוני התכנס כדי לדון בהתפתחויות בגזרת לבנון - ברקע סירוב ארגון הטרור חיזבאללה להתפרק מנשקו. במהלך הישיבה השרים עקצו את הרמטכ"ל זמיר, אך ראש השב"כ דווקא יצא להגנתו, כך על פי הפרסום בכאן חדשות.

על פי הדיווח של העיתונאי מיכאל שמש הבוקר (שישי), הרמטכ״ל אייל זמיר התייחס למתרחש בעזה סביב אירוע המנהרות וטען: "מה שאמרו שיש “דיל” לשחרור מחבלים – זה קשקוש אחד גדול. כל מחבל שאנחנו מאתרים – אנחנו או מחסלים או מעבירים לשדה תימן לטיפול".

השרה רגב שואלת מיד את זמיר: "לטיפול של מי?"

הרמטכ״ל משיב: "לטיפול שלנו".

מירי רגב עוקצת את זמיר: “שלנו” זה של מי? של הפצ״רית? של הפצ״רית?

בהמשך הישיבה השרים דנו בנוגע להחלטה לשחרר את המחבל מפרשת שדה תימן, לרצועת עזה.

רגב הטיחה בראש השב"כ זיני: "האם ידעו שהמחבל ששוחרר היה מעורב באירוע שדה תימן?".

זיני השיב: "לא ידענו".

בשלב הזה השרה מהליכוד ממשיכה לשאול: "מי היה אמור לדעת ולא דיווח? האחריות של מי?".

אחד השרים שהשתתף בדיון קוטע את רגב ועונה: "הפרקליטות הצבאית".

רגב ממשיכה בדבריה: "יכול להיות שהפרקליטות הסתירה במכוון? איך דבר כזה יכול לקרות?".

האלוף לשעבר זיני עונה: "בס"ד הזמנים שהיה לנו, היו מאות שמות. זה לא היה מכוון, ואין מצב שמישהו בפרקליטות הצבאית עשה דבר כזה בכוונה".

לאחר מכן הטיח ראש השב"כ בשרים: "אני לא מקבל את זה שאתם פוגעים ככה ברמטכ״ל שיושב כאן. בפומבי. באמצע ישיבת קבינט. אתם לא אנשים פרטיים. אתם נבחרי ציבור".

רגב השיבה לו: "מה אתה רוצה? גם אסור לשאול שאלות?".

