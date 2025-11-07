לא משעמם בישיבות הביטחוניות, אמש (חמישי) הקבינט המדיני ביטחוני התכנס כדי לדון בהתפתחויות בגזרת לבנון - ברקע סירוב ארגון הטרור חיזבאללה להתפרק מנשקו. במהלך הישיבה השרים עקצו את הרמטכ"ל זמיר, אך ראש השב"כ דווקא יצא להגנתו, כך על פי הפרסום בכאן חדשות.

על פי הדיווח של העיתונאי מיכאל שמש הבוקר (שישי), הרמטכ״ל אייל זמיר התייחס למתרחש בעזה סביב אירוע המנהרות וטען: "מה שאמרו שיש “דיל” לשחרור מחבלים – זה קשקוש אחד גדול. כל מחבל שאנחנו מאתרים – אנחנו או מחסלים או מעבירים לשדה תימן לטיפול".

השרה רגב שואלת מיד את זמיר: "לטיפול של מי?"

הרמטכ״ל משיב: "לטיפול שלנו".

מירי רגב עוקצת את זמיר: “שלנו” זה של מי? של הפצ״רית? של הפצ״רית?

בהמשך הישיבה השרים דנו בנוגע להחלטה לשחרר את המחבל מפרשת שדה תימן, לרצועת עזה.

רגב הטיחה בראש השב"כ זיני: "האם ידעו שהמחבל ששוחרר היה מעורב באירוע שדה תימן?".

זיני השיב: "לא ידענו".

בשלב הזה השרה מהליכוד ממשיכה לשאול: "מי היה אמור לדעת ולא דיווח? האחריות של מי?".

אחד השרים שהשתתף בדיון קוטע את רגב ועונה: "הפרקליטות הצבאית".

רגב ממשיכה בדבריה: "יכול להיות שהפרקליטות הסתירה במכוון? איך דבר כזה יכול לקרות?".

האלוף לשעבר זיני עונה: "בס"ד הזמנים שהיה לנו, היו מאות שמות. זה לא היה מכוון, ואין מצב שמישהו בפרקליטות הצבאית עשה דבר כזה בכוונה".

לאחר מכן הטיח ראש השב"כ בשרים: "אני לא מקבל את זה שאתם פוגעים ככה ברמטכ״ל שיושב כאן. בפומבי. באמצע ישיבת קבינט. אתם לא אנשים פרטיים. אתם נבחרי ציבור".

רגב השיבה לו: "מה אתה רוצה? גם אסור לשאול שאלות?".