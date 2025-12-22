סערה בכנסת: המינוי שמדאיג את הרופאים

בוקר של הכרעות ועימותים בכנסת: ועדת הכנסת אישרה היום (שני) את מינויה של ח"כ לימור סון הר-מלך ('עוצמה יהודית') לתפקיד יו"ר ועדת הבריאות. המינוי, שאושר לצד מינויו של ח"כ צבי סוכות ליו"ר ועדת החינוך, הצית מחדש את המתח בין הקואליציה לאופוזיציה וזכה לביקורת חסרת תקדים מצד גורמים רפואיים מקצועיים.

דרמה פוליטית בוועדת הכנסת: ברוב דחוק של 8 מול 6 (עבור צבי סוכות) ו-9 מול 6 (עבור לימור סון הר-מלך), אישרה הבוקר הוועדה בראשות ח"כ אופיר כץ את המלצת הקואליציה למינוי יושבי הראש החדשים לוועדות החינוך והבריאות.

המינויים מגיעים לאחר עיכוב משמעותי של חודש וחצי, עליו מתח ביקורת יו"ר הוועדה כץ עצמו: "לא היה תקין שלא היה יו"ר, נשתדל שזה לא יקרה בעתיד".

עימות חזיתי: "בקשה מחוצפת של ארגוני נשים" הדיון בוועדה הפך במהרה לזירת התגוששות. ח"כ אופיר כץ תקף בחריפות ארגוני נשים שהתנגדו למינויה של סון הר-מלך: "הדרישה לקריטריונים למינוי היא בקשה מחוצפת שלא נשמעה כשמונו יו"רים שהיו מקובלים עליהן. הכנסת מבטאת את רצון העם".

ח"כ צבי סוכות, שנכנס לתפקיד יו"ר ועדת החינוך, לא נותר חייב מול מתקפות האופוזיציה: "האופוזיציה משתוללת ומסרבת לכל אדם שיש לו כיפה לראשו. לקחתי על עצמי להגן על הלוחמים בשדה תימן מול השקרים שהדהדו כאן". סוכות הציב יעד מרכזי לכהונתו: "נוודא שאין הסתה לטרור בתוך מערכת החינוך של מדינת ישראל".

תוכנית ה"אור" ויציאה מארגון הבריאות העולמי יו"ר ועדת הבריאות הנכנסת, לימור סון הר-מלך, הציגה אג'נדה נחרצת שמעוררת דאגה במערכת הרפואית. לצד תוכניות לצמצום פערי פריפריה וטיפול בפגיעות מיניות, הטילה סון הר-מלך "פצצה" מדינית: "אני מתכוונת לקדם את היציאה של ישראל מארגון הבריאות העולמי (WHO), שכל המלחמה הדהד את תעמולת חמאס".

בתגובה לטענות האופוזיציה כי היא "מתנגדת חיסונים", השיבה: "אלו שקרים. אני מתנגדת למהלכים ללא ביסוס מדעי. מי שמכיר את החומרים יודע שהיו שם דברים בעייתיים מאוד".

"ניסוי מסוכן בבריאות הציבור" הביקורת לא נשארה רק בין כתלי הכנסת. פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, הזהיר בציוץ ברשת X: "זהו ניסוי מסוכן בבריאות הציבור בישראל. חובת ההוכחה היא עליה – לפעול בסבירות ועל בסיס ראיות. לא לאפשר סתימת פיות למי שחושב אחרת".

המינויים יוצאים לדרך תחת עננה כבדה של חוסר אמון בין הקואליציה לאופוזיציה, כאשר מערכות החינוך והבריאות בישראל עומדות בפני שינויים אידיאולוגיים עמוקים.