פעוט נוסף נפטר ממחלת החצבת אך ההפחדות ממשיכות | אינטרסנטים, הכתות, הנפגעים, אנשי הטבע הקונספירטורים והאנרכיסטיים | נתונים מול מציאות: כמה אנשים מתו לפני שהיה אנטיביוטיקה וחיסונים וכמה כיום | הפרופסור שהוזכר עונה בלייב: לא אמרתי כזה דבר | התיכום של נוכל ההמונים | תחקיר מקיף אל מפיצי ההפחדות והשקרים (בריאות)
למה ממשלת ארצות הברית חיסלה את אוכלוסיית הציפורים ומה היא פרסה במקומם? הכירו את התנועה שחושפת את המזימה הזדונית של ה-CIA לרגל אחרינו - וההוכחות שתתקשו להפריך • וגם, על הסרטון שכמעט גרם למשטרה לפתוח בחקירה כנגד כתב כיכר השבת... (מעניין)