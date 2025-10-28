תוכנית 'דבר ראשון' היום (שלישי), בהגשתו של משה מנס והיום עם אלי גוטהלף מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בכותרות משתף משה: "הבוקר אספתי ערימה ענקית של עלונים שחולקו בריכוזים החרדים בירושלים תחת הכותרת "חיסוני הילדים – למה לא סיפרו לנו?". על השער: "משרד הבריאות הפחיד אותנו". בפנים – האשמות חמורות נגד חיסונים. 8 תינוקות חרדים מתו מחצבת והעלונים האלו תרמו לכך שישנם חרדים שלא מתחסנים. אני לא מאשים את ההורים הדואגים – אלא את משרד הבריאות שכשל בהסברה. מה הבעיה לקחת את החוברת הזו ולענות נקודה מול נקודה? חלק מהטענות מופרכות, אבל כמה עוד ילדים צריכים למות עד שתהיה חוברת תשובות והסברה יעילה?"

- מתארגנים לעצרת בירושלים. בעיתון "הפלס" כותבים "לקדש מלחמה נגד חוק השמד", ב"יתד נאמן" – "שאגת התפילה, זעקת המחאה". אלא ששניים ממועצת גדולי התורה מתנגדים לעצרת כי היא לא תפתור דבר, תגרום לביטול תורה ותמשוך קיצונים. לכן: עצרת תפילה בלבד, בכניסה לירושלים, 14:30–16:30 תהילים, סדרי תפילה, הדפסים לציבור. אברכים, בני ישיבות, עמלים לפרנסה – מוזמנים. ילדים מגיל 8 רק עם הורים. נשים ובנות לא מגיעות, מתפללות בבית או בסמינרים. אזהרה חמורה: אין עימותים, אין חילול השם.

- ראש הממשלה העיד הבוקר בבית המשפט מאחורי דלתיים סגורות בגלל "התפתחויות ביטחוניות דחופות". מזכירו הצבאי הגיע – הדיון יסתיים ב-13:30. חשש מחזרה למלחמה בצפון: 11 חודשים להפסקת אש, צה"ל חיסל 330 מחבלי חיזבאללה, בשבועיים האחרונים 10 חיסולים. החשש הוא כי חיזבאללה הבריח מאות רקטות קצרות טווח. מפקד מרכז האש: "נעצור את השיקום גם במחיר ימי קרב".

בפנים הארץ: ימ"מ וחיל האוויר חיסלו 3 מחבלים שתכננו פיגוע ליד ג'נין. ומאתמול בערב דיווח מטריד: פיצוץ אדיר בעיר חרדית במרכז, החשד הוא מירי רקטי מכפר סמוך. האם חזרנו ל"שישי לעשירי"?

- חמאס מפר שוב את ההסכם: זוהו ממצאים של אופיר צרפתי ז"ל, חלל חטוף שגופתו הושבה לפני שנתיים. תיעוד רחפן: מחבלים מוציאים גופה מדירה, קוברים בבור – ואז קוראים לצלב האדום. נתניהו יקיים דיון ביטחוני ומודיע שישראל תגיב.

בחדשות תעופה: בריטיש איירווייז, איבריה, SAS – חוזרות לישראל. אמריקן איירליינס טיסות יומיות. 57 חברות בנתב"ג – הכי הרבה מאז המלחמה. טיסות ישירות יקרות, אבל עם קונקשן לאירופה כבר ב-900 דולר. שוברים את המונופול של אל על.

ולסיום – תחקיר N12 חושף: אדם בן 49 לקח פרופסיה נגד התקרחות שבוע, נכנס לדיכאון וסיים בצורה טראגית. למרות מחקרים מ-2002 שבו נמצא קשר לאובדנות ודיכאון בישראל לא הזהירו. משרד הבריאות נסמך על חברות, והרופאים בעומס – לא תמיד מעדכנים. גם מי שחושב שזריקות להרזיה הם פלא וקסם לא מכיר את תופעות הלוואי ואת ההזהרות. מסקנה: עדיף לשנות אורח חיים, ספורט, תזונה.

שתהיו לנו בריאים.