תוכנית 'דבר ראשון' היום (רביעי), בהגשתו של משה מנס מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית. 15 שנים לאסון הכרמל ראיון באולפן עם רשף איתן צליח רמ״ד חקירות ירושלים שהיה שם וסיפר על היום בו כמעט סיים את חייו בדליקת הענק ששמה קץ לחיי עשרות הרוגים בהם 3 כבאים. עוד שוחחנו על ההכנות לסופה הגדולה והדרך למנוע אסונות.

בנוסף, לקראת הסערה ביירון שמתרחשת ברגעים אלו ממש, שיחה מקיפה עם אמיר חן ס. מנהל מחוז מרכז ברשות הטבע והגנים שנותן לנו את כל המידע שאנחנו צריכים לדעת, להיכן ניתן ללכת וממה צריך להיזהר וגם, למה יש עכשיו זיהום בנחלים והמצוקים שקורסים ברגע זה ממש.

ובכותרות היום: זעקה נגד מתנגדי חיסונים – והמרדים מחפש מטפלת מוזיקה חרדית

אחרי הזעקה הנוקבת של יוסי סרגובסקי נגד השקרים של מתנגדי החיסונים, תופעה שמסכנת חיים רבים במגזר. דוקטור יוחאי רביב, מרדים בכיר, מבקש את עזרת הציבור: "מצאו לי את המטפלת החרדית שמרפאת סרטן באמצעות מוזיקה". הסרטון שלו כבר ויראלי, ורבים מצטרפים לקריאה. במקביל, עדויות על "מרפא סרטן ממודיעין עילית באמצעות תזונה. אזהרה חדה: "כושר ותזונה מונעים מחלות, אבל אם כבר חולים להפסיק תרופות? זה רצח. אם אתם מכירים את האיש, ספרו לנו".

סופת "ביירון" תוקפת: 200 מ"מ גשם, הצפות ושלג בחרמוןהסופה "ביירון" כבר כאן – גשמים עזים ומשבי רוח של 80–100 קמ"ש פוקדים את הארץ. השיא צפוי מחר (חמישי): עד 200 מ"מ גשם בחוף הצפוני ובגוש דן, הצפות בערים, שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. מהנדס עיריית תל אביב אודי כרמלי בוועידת הנדל"ן באילת: "אני בפאניקה מכל נושא ההצפות והניקוז. המדינה לא מבינה את השלכות האתגרים – בכל פעם זורקים הסתברויות, אבל אין הבנה אמיתית". שלג החל לרדת בפסגת החרמון העליונה, ורשויות הניקוז בכוננות ספיגה. "תל אביב לא תהיה מתחת למים", הבטיחו בשירות המטאורולוגי – אבל ממליצים להכין את הבית ולנהוג בזהירות.

מח"ש חושפת: ניצב מני בנימין חשוד בהפרת אמונים – שיתף ראש עיר במידע סודיהותר לפרסום: ראש להב 433, ניצב מני בנימין, נחקר בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח משרה. הוא שיתף ראש עיר לשעבר במידע משטרתי רגיש – מבלי לדווח על היכרותו האישית איתו – וניסה להסיט חקירה בפרשת הפשיעה בכרי. החקירה גלויה כעת, בנימין תחת תנאים מגבילים (איסור קשר עם חשודים). סנגורו: "מח"ש הפרה חוק ועיכבה אותו שלא כדין". מח"ש דחתה: "סילוף חמור". זהו תיק קשור למעצרים של ראש עיר לשעבר ומקורביו.

מהפכת בנייה ביו"ש: 764 יחידות דיור חדשות – "שום ממשלה לא תוכל לבטל"מועצת התכנון העליונה אישרה 764 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון: 478 בחשמונאים, 230 בביתר עילית, 56 בגבעת זאב. מתחילת הקדנציה – 51,370 יחידות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "ממשיכים במהפכה. אישור 764 יחידות דיור נוספות הוא חלק ממהלך אסטרטגי של חיזוק ההתיישבות, רצף חיים, ביטחון וצמיחה. ציונות במעשים". ח"כ מאיר פרוש: "ברכה לביתר – העיר פרחה בהובלת ראש העיר מאיר רובינשטיין". גורמים בימין: "זו תוכנית ששום ממשלה עתידית לא תוכל לבטל".

סערה בחלל: קוסמונאוט רוסי חשוד בריגול נגד SpaceX – צילם מסמכים סודייםחקירה חריגה בארה"ב: הקוסמונאוט הרוסי אולג ארטמייב, מנוסה עם 560 ימי חלל, הודח ממשימת ISS אחרי שצילם בטלפון מסמכים סודיים של SpaceX בבסיס תורן בקליפורניה וייצא אותם – חשד להפרת חוק ייצוא נשק. ארטמייב, חבר פרלמנט במוסקבה ומקורב לפוטין, חשוד בריגול. "קשה להעלות על הדעת שזה שגגה", אמרו מקורות. במקביל, צוות סיני ביצע הליכת חלל בת 8 שעות לתקן חלון סדוק מפסולת חלל בתחנת טיינגונג – הצעיר ביותר, וו פיי בן 32, התקין מיגון חדש. וידאו: זרוע רובוטית ביצעה את התיקון