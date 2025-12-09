אחרי שנה שחורה ובצורת קשה וממושכת, הערב (שלישי) מגיעה לישראל מיוון סופת "ביירון" הנושאת בענניה גשמים חזקים, רעמים, ברקים וברד לאורך החוף והשפלה, והשיא עם כמויות משקעים גדולות, רוחות חזקות ושיטפונות בנחלי הדרום. בשעה האחרונה החלו לרדת גשמי ברכה באזור השרון וגוש דן.

עד כה, האזור שזכה ליהנות ממרבית הגשם שירד היה בעיקר מישור החוף הצפוני. שיא הגשם ביממה האחרונה ירד בעין כרמל, 51 מ"מ, בחיפה הסמוכה ירדו 43 מ"מ, בנהריה 34, בחדרה 22 ובתל אביב - 15 מ"מ. בירושלים כלל לא ירד גשם, וכך גם באזור הדרום. שיאנית הגשם ביומיים האחרונים, מתחילת המערכת, היא נהריה - 68 מ"מ ירדו שם.

כבר הערב צפויים מופעי ברקים ורעמים לאורך החוף ובלילה כבר תחל הסופה לנוע לכיוון דרום-מזרח במקביל לקור עז שיורגש בעיקר בהרים. בהמשך הלילה יירדו גשמים חזקים מלווים ברעמים, ברקים וברד בחוף ובשפלה.

מחר נתעורר לבוקר חורפי במיוחד וגשם ירד בהפוגות במרבית אזורי הארץ. כבר בחצי הראשון של היום קיימת סכנת שיטפונות בנחלי ים המלח, מדבר יהודה, הנגב והערבה, והגשם עשוי להגיע עד לעיר אילת. לקראת הערב ייתכן שגם תירשם הפוגה ארוכה לקראת שיא המערכת. בפסגת החרמון ירד שלג.

שיא הסופה

יום חמישי יהיה יום השיא של סופת "ביירון", והוא צפוי להיות היום הגשום ביותר במרבית חלקי הארץ, מהצפון ועד הדרום. ככל שהיום יתקדם, הגשם יתחזק, יופיעו יותר רעמים, ברקים, ברד ופרצי ותורגש רוח עזה. בפסגת החרמון ירד שלג.

למעשה, זהו היום עם פוטנציאל הנזק הגדול ביותר שעלול להיגרם מהצפות ונזקי רוח מקומיים, ובו צפויים לרדת כמויות גשם גדולות בפרקי זמן קצרים.

גם בנגב ובערבה צפוי גשם בעיקר בחציו השני של היום, ולכן גם בו קיימת סכנת שיטפונות בנחלי הדרום. בשעות הערב והלילה קיימת אפשרות לכמויות גשם גדולות במיוחד במישור החוף הדרומי, השפלה הדרומית וצפון הנגב.

ביום שישי בשעות הבוקר המוקדמות עדיין תורגש אווירה חורפית, אך במהלך היום הגשם צפוי להיחלש. בשבת המערכת כבר תהיה מאחורינו, אך עדיין ייתכן גשם קל באזור החוף.

ההערכות והאזהרות

לפי כל ההערכות, כמויות גשם גדולות בהרבה יירשמו בגוש דן ובחוף הדרומי תוך ימים בודדים, ויעלו את מאזן המשקעים שנכון לעכשיו עומד באזורים אלו על פחות מחצי מהממוצע. לצד הגשמים, צפויים משבי רוח שיגיעו אף ל-70-90 קמ"ש, אבל לא באופן נרחב.

במקביל לחשש מהצפות ארגוני ההצלה נערכים בכל הארץ. חברת החשמל תגברה את מוקדי השירות וצוותי השטח והכשירה כלי רכב למעברים גם בתנאי גשם כבד. בכבאות והצלה תגברו את צוותי החירום. צוותים נפרסו מראש באזורים רגישים, והוקמו עמדות תצפית לאורך נחלים ואפיקים. הציוד הייעודי לחילוץ בשיטפונות מוכן וחדרי הפיקוד והשליטה פועלים 24/7 בתיאום עם כלל גופי החירום והרשויות המקומיות.

הרשויות מזהירות מפני קריסת עצים, תמרורים ועמודים וכן הצפת חניונים תת-קרקעיים, דבר שכבר הוביל לאסון כשלפני חמש שנים טבעו למוות בני זוג במעלית שבחניון הבניין שלהם, לאחר שהוצפה במים כתוצאה מסערת גשמים. בנוסף, גשם רב עלול לגרום להצפה של נחל איילון ולחסימת מקטעים באחד הכבישים המרכזיים במדינה.

ההכנות בבית

עליות מתח פתאומיות בזמן רעמים וברקים עלולות לגרום נזק למחשבים, ומכשירי חשמל נוספים, לכן מומלץ לנתק מהחשמל מכשירים רגישים עוד לפני שהסופה תתחיל להכות. שימוש במגן מתח יכול לעזור, אך אינו מבטיח הגנה מלאה. מומחים ממליצים להמתין כ-30 דקות לאחר שהסערה מסתיימת לפני חיבור מחדש.

במקביל, הכניסו לתוך הבית או קשרו היטב חפצים במרפסות ובחצרות, כמו בריכות שחייה מפלסטיק, כיסאות, שולחנות וכל חפץ קל אחר שיכול לעוף ברוח. וכן בדקו את יציבות דודי השמש, הקולטים והמעמדים שלהם. וודאו שהמעמד חזק, יציב ומעוגן היטב לרצפה. במידת הצורך ניתן לחזק ולקשור בחוט שזור למעמד.