חודש לאחר דו"ח המבקר על השריפה בכרמל, נערך בצהריים (שלישי) דיון מיוחד בוועדה לביקורת המדינה. בתחילת הדיון, מתח יושב-ראש הוועדה, חבר-הכנסת אורי אריאל, ביקורת קשה על שר האוצר, יובל שטייניץ, שהחליט לא להתייצב לדיון. "לא נאפשר לנציגי משרדו לדבר", הורה אריאל
יו"ר ש"ס לשעבר הרב אריה דרעי ממליץ בראיון לערוץ 10 לגייס חרדים למערך הכבאות בישראל. "הם יביאו ברכה", אמר דרעי. "כמו שיש ארגונים של זק"א ואיחוד הצלה - כך יכול להיות גם ארגון גדול של חרדים שעוסק בכיבוי-אש". בעיצומה של המתקפה נגד שר הפנים אלי ישי, גונן דרעי: "מחדל של כולם" (חרדים)