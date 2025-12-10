חיסון נגד שפעת בקופת חולים ( צילום: יהודה ג )

בעקבות התפרצות נרחבת של נגיף השפעת ברחבי ישראל, המהווה סכנה של ממש לבריאות הציבור, מקיים משרד הבריאות דיונים מיוחדים בהשתתפות הדרג המקצועי הבכיר ביותר. מדובר בכינוס דחוף של הצט"מ - צוות מומחים לטיפול במגפות, במטרה לגבש אסטרטגיה להתמודדות עם גל התחלואה הנוכחי.

בנוסף, הדיווחים מהשטח מדאיגים מאוד: שישה ילדים ופעוטות מאושפזים במחלקות טיפול נמרץ בשל סיבוכי שפעת, מהם אחד שמחובר למכונת אקמו - כך פורסם אמש (שלישי) במהדורת 'כאן חדשות'. ילדים ומבוגרים רבים נוספים מאושפזים במצבים שונים. דבורי רובינשטיין (43) מירושלים, אם חד-הורית לארבעה ילדים, לא ציפתה לגל התגובות הסוער שקיבלה לאחר ששיתפה ברשת החברתית פייסבוק כי התחסנה נגד שפעת. הדיווח מגיע על רקע הקונפליקט הציבורי סביב נושא החיסונים.

דבורי רובינשטיין ( צילום: באדיבות )

"הייתי בשוק מהתגובות של מתנגדי החיסונים", היא מספרת, "אני כותבת שנים בפייסבוק. לפוסטים אחרים שלי לא הגיבו רבע מהאנשים שהתייחסו לפוסט ששיתפתי בו כתבתי שהתחסנתי עם הקריאה 'לכו להתחסן'".

לדבריה, "חטפתי הרבה אש. זה משהו שבעיניי הוא אחראי, חשוב ואפילו חובה. אין לי ספק שזה הדבר הנכון".

רובינשטיין, שבחרה לחסן גם את ילדיה, הסבירה בשיחה עם 'כיכר השבת' כי ההחלטה נובעת קודם כל מתחושת אחריות: "זו אחריות להתחסן מבחינתי. יש לי ילדים ויש לי אחריות גדולה, אני רואה בזה ממש שליחות. אני מחויבת לילדים שלי".

היא הדגישה את הקריאה לציבור החרדי, שבו סכנת ההידבקות גבוהה במיוחד: "חשוב ללכת ולהתחסן כדי לעשות את ההשתדלות של 'ונשמרתם' - הדבר נכון לכל הילדים בכל המגזרים אבל חשוב יותר במגזר החרדי, שם יש צפיפות והחשש להידבקות גבוה הרבה יותר".

היא הוסיפה והזכירה את עמדת הרבנים בנושא הבריאות: "כולנו יודעים שדעת תורה אותה השמיעו רוב הרבנים - לשמור על הבריאות ולעשות כל מה שאפשר ובפרט בזמנים כאלה שיש מגיפת הידבקות ותינוקות מאושפזים בעקבות סיבוכים".

יוזכר כי משרד הבריאות מדגיש כי החיסון בטוח, מומלץ מגיל שישה חודשים ומעלה, ומהווה את ההגנה היעילה ביותר עבור הציבור. החיסון זמין וניתן ללא תשלום בקופות החולים.