פעוט נוסף נפטר ממחלת החצבת אך ההפחדות ממשיכות | אינטרסנטים, הכתות, הנפגעים, אנשי הטבע הקונספירטורים והאנרכיסטיים | נתונים מול מציאות: כמה אנשים מתו לפני שהיה אנטיביוטיקה וחיסונים וכמה כיום | הפרופסור שהוזכר עונה בלייב: לא אמרתי כזה דבר | התיכום של נוכל ההמונים | תחקיר מקיף אל מפיצי ההפחדות והשקרים (בריאות)
בשבוע האחרון התרבו הדיווחים מסין על התפרצות תחלואה חמורה שגרמה לגל שמועות בעולם על נגיף קטלני שהחל להתפשט בסין, מה שמחזיר את כולנו אל הימים הראשונים של התפרצות הקורונה לפני חמש שנים | הרשויות בסין ובעולם מרגיעות את החששות, אך עדיין לא ידוע לאן יתפתח גל התחלואה הנוכחי (בעולם, בריאות)