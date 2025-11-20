כיכר השבת
התפרצות חמורה

הייתם שם? משרד הבריאות מעדכן על חולה חצבת ששהה בסופר המוכר בבני ברק

על רקע ההתפרצות החמורה בחצבת במגזר החרדי, משרד הבריאות מעדכן היום על חולה חצבת ששהה בסופר המוכר בבני ברק | משרד הבריאות מבקש מאנשים ששהו במקום לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות המשרד | כל הפרטים (בריאות)

חולה חצבת. אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

ברקע ההתפרצות החמורה בגל התחלואה בחצבת במגזר החרדי, משרד הבריאות מעדכן היום (חמישי) על חולה חצבת ששהה בסופר "שפע ברכת השם" ברחוב כהנמן 107, . משרד הבריאות מבקש מאנשים ששהו במקום החל מהשעה 20:00 ועד לסגירת הסניף - לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות המשרד.

בהודעת, משרד הבריאות מעדכן על חולה חצבת ששהה ביום ראשון, 16 בנובמבר 2025, כ"ה בחשוון תשפ"ו, מהשעה 20:00 ועד לסגירת הסניף, בסופר "שפע ברכת השם" ברחוב כהנמן 107 בבני ברק.

מאחר ומדובר במחלה מדבקת מאוד מבקש משרד הבריאות מכל מי ששהה במקום ובשעות שצוינו מעלה, לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות משרד הבריאות. ניתן להתעדכן בסטטוס החיסוני באמצעות האתר האישי הממשלתי דרך פנקס החיסונים הדיגיטלי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות בריאות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר