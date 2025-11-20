התפרצות חמורה הייתם שם? משרד הבריאות מעדכן על חולה חצבת ששהה בסופר המוכר בבני ברק על רקע ההתפרצות החמורה בחצבת במגזר החרדי, משרד הבריאות מעדכן היום על חולה חצבת ששהה בסופר המוכר בבני ברק | משרד הבריאות מבקש מאנשים ששהו במקום לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות המשרד | כל הפרטים (בריאות)

נש נחמן שטרנהרץ כיכר השבת | 14:02