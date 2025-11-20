ברקע ההתפרצות החמורה בגל התחלואה בחצבת במגזר החרדי, משרד הבריאות מעדכן היום (חמישי) על חולה חצבת ששהה בסופר "שפע ברכת השם" ברחוב כהנמן 107, בני ברק. משרד הבריאות מבקש מאנשים ששהו במקום החל מהשעה 20:00 ועד לסגירת הסניף - לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות המשרד.
בהודעת, משרד הבריאות מעדכן על חולה חצבת ששהה ביום ראשון, 16 בנובמבר 2025, כ"ה בחשוון תשפ"ו, מהשעה 20:00 ועד לסגירת הסניף, בסופר "שפע ברכת השם" ברחוב כהנמן 107 בבני ברק.
מאחר ומדובר במחלה מדבקת מאוד מבקש משרד הבריאות מכל מי ששהה במקום ובשעות שצוינו מעלה, לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות משרד הבריאות. ניתן להתעדכן בסטטוס החיסוני באמצעות האתר האישי הממשלתי דרך פנקס החיסונים הדיגיטלי.
0 תגובות