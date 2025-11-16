כיכר השבת
החייאה על תינוק בעיר החרדית: לא התעורר בבוקר, פונה במצב אנוש

מתנדבי איחוד הצלה בהחייאה בדקות אלו על תינוק בן שלושה חודשים שאיבד את הכרתו בביתו בבני ברק. בשלב זה מצבו מוגדר אנוש | פרטים נוספים מיד (חרדים)

כוננים בזירה (צילום: דוברות איחוד הצלה)

בהלה במשפחה החרדית: פעוט בן 3 חודשים, בן למשפחה חרדית מ, לא התעורר היום (ראשון) משנתו - ופונה לבית החולים מעייני הישועה בעיר כשמצבו מוגדר אנוש.

זה קרה בשעת צהרים מוקדמת. לאחר שבני המשפחתו של הפעוט הבחינו בו שאיננו מגיב ושהוא חסר הכרה, מיהרו להזעיק את כוחות החירום. אלו פתחו מיד בפעולות החייאה בניסיון להציל את חייו. כאמור, הוא פונה במצב אנוש לבית חולים - במקביל לפעולות ההחייאה.

הציבור מתבקש להעתיר בתפילה עבור יעקב צבי בן שרה בלומה לרפואה שלמה. "והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים".

(צילום: דוברות הצלה)

מנחם סלובטיצקי ומאיר חשין חובשים באיחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו מבני המשפחה כי הפעוט אותר ללא הכרה. ביצענו בו פעולות החייאה שכללו עיסויים, הנשמות וחיבור דפיברילטור של איחוד הצלה. הוא פונה לבית החולים מעייני הישועה תוך המשך פעולות החייאה במצב אנוש".

חובשי הצלה אלחנן רוזנשטיין ומאיר אזולאי מדווחים: "כשהגענו למקום עם אמבולנס מד"א אותו אנו מאיישים, הביאו לנו תינוקת בת שלושה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק ולא נשימה, לאחר שנמצאה מחוסרת הכרה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בה פעולות החייאה מתקדמות אשר כללו ביצוע עיסויים ומתן סיוע נשימתי, והיא פונתה תוך כדי המשך פעולות החייאה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים מעייני הישועה בעיר".

