ילדה בת שנה ושלושה חודשים הובהלה בתחילת השבוע למיון בבית החולים שיבא באמצע הלילה, לאחר שהוריה חששו שבלעה מחט. בצילום הרנטגן נראתה בבירור הסיכה בתוך הריאה, והפעוטה הוכנסה מיידית לניתוח חריג ומורכב.

הכל החל כאשר האם, תופרת במקצועה, הבחינה כי בזמן שאספה מחטים שהתפזרו בבית, בתה הזוחלת לקחה אחת מהן ושמה בפה - ולאחר רגע קצר נעלמה מעיניה. בסריקת רנטגן שבוצעה בהגעתם למיון, התברר עד כמה מסוכן המצב: המחט התקדמה עמוק לתוך הריאה הימנית של הפעוטה.

בצילום, לדברי ד"ר שי-יצחק דובדבני, רופא מומחה באף-אוזן-גרון במרכז הרפואי שיבא, שהוזעק למקום והגיע מיד, נראתה המחט מונחת בבסיס הריאה הימנית - נקודה עמוקה ומורכבת במיוחד בגוף של תינוקת בגיל הזה.

הניתוח כולו נמשך כ-20 דקות, אך ההכנות לקחו זמן ממושך; מדובר באזור רגיש מאוד והצוות נדרש לאזן בין עבודת הניתוח לבין ההנשמה - לספק חמצן, אבל לא לנפח את הריאה יתר על המידה, כדי לא לגרום לקרע או לכניסה לחלל בקרבת הלב. במהלך הניתוח הוחדרה מצלמה זעירה לעומק דרכי הנשימה ובמיומנות מדהימה הוצאת הסיכה בוצעה בהצלחה. כבר למחרת הפעוטה כבר אכלה ושתתה.

בשיבא שבים ומזכירים להורים: הרחיקו מהישג ידם של פעוטות כל חפץ קטן, סיכות, מגנטים, חרוזים, חלקי צעצוע. זחילה על הרצפה היא עולם של "אוצרות" — כדאי לוודא שהשטח באמת נקי ושהתינוק בהשגחה. בכל ספק: שיעול מתמשך, קוצר נשימה, שינוי נשימה פנו לבדיקה / מרכז לרפואה דחופה.