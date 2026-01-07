נלחמים על חייה: פעוטה מאיזור ירושלים חלתה בחצבת ומצבה קריטי

( צילום: דוברות הדסה )

רוצו להתחסן: תינוקת בת 11 חודשים, חולת חצבת, מחוברת לאקמו במצב קריטי ומאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בהדסה עין כרם, שם הצוות נלחם על חייה.

עם החמרה משמעותית פנתה המשפחה למיון. זמן קצר לאחר מכן חלה התדרדרות נוספת וקריסת מערכות שהצריכו חיבור לאקמו. צוות אקמו מהדסה נקרא אל בית החולים וחיבר אותה למכשיר ואז העביר אותה לטיפול ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בהדסה עין כרם.

ד״ר סער חשביה, מנהל המחלקה לרפואה דחופה (מיון) בילדים וסגן מנהל בי״ח הדסה ( צילום: דוברות הדסה )

"מצבה קריטי, בית החולים וצוות היחידה נלחם על חייה", נמסר לפני זמן קצר מדוברות בית החולים הדסה.

ד״ר אורי פולק, מנהל המערך לטיפול נמרץ ילדים בהדסה מסר: ״מדובר במקרה מצער של התדרדרות מהירה מאוד שחייבה חיבור התינוקת למכשיר האקמו. אני שב ומפציר בכל ההורים לחסן את ילדיהם בחיסוני החצבת ולפעול לפי נהלי משרד הבריאות המאפשרים את הקדמת החיסון, כדי למנוע תחלואה קשה ומסכנת חיים״.

כזכור וכפי שדווח, משרד הבריאות דיווח היום, כי פעוט בריא בן חודשיים נפטר לאחר שחלה בשפעת. מדובר מקרה השישי השנה של ילד שנפטר משפעת, הילד היה בריא והוא בן חודשיים, תושב צפון הארץ, נפטר כתוצאה ממחלת השפעת.

משרד הבריאות ממליץ על המשך התחסנות כלל האוכלוסייה בהקדם. על אף שבגיל זה לא ניתן להתחסן, התחסנות האנשים בסביבה הבאים במגע, נותנת הגנה מסוימת, ועל כן יש חשיבות להתחסנות כלל האוכלוסיה.

במשרד מדגישים כי אף שהחיסון כנגד שפעת אינו מונע לחלוטין תחלואה הוא מפחית ברוב המקרים את החומרה.

כוחות ההצלה שהוזעקו לבית המשפחה ברחוב רמח"ל בטבריה, מצאו את הפעוט כשהוא מחוסר הכרה ופתחו בפעולות החייאה ממושכות.

הפעוט, פונה במצב אנוש לבית החולים 'פוריה' אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

יעקב חיים דואיב חובש ביחידת כח הצלה של איחוד הצלה מסר: "נמסר לנו כי הפעוט איבד את ההכרה תוך כדי השינה. בסיוע חובשים נוספים ביצענו בו פעולות החייאה ובסיומן הוא פונה למרכז הרפואי צפון-פוריה. שם למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו".