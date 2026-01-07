כיכר השבת
אסון רודף אסון | מקרה שישי

שוב טרגדיה נוראה: פעוט חרדי רק בן חודשיים ובריא לגמרי - נפטר משפעת

מאז החלה ההתפרצות של השפעת הקשה בחורף הנוכחי, היא גבתה את חייהם של שישה ילדים ופעוטות | משרד הבריאות מעדכן לפני זמן קצר, כי פעוט כבן חודשיים נפטר לאחר שחלה בשפעת (חדשות בריאות)

ילד משופע | ארכיון (צילום: Shutterstock)

שוב טרגדיה מזעזעת: משרד הבריאות מדווח לפני זמן קצר (רביעי) כי פעוט בריא בן חודשיים נפטר לאחר שחלה בשפעת.

מדובר מקרה השישי השנה של ילד שנפטר משפעת, הילד היה בריא והוא בן חודשיים, תושב צפון הארץ, נפטר כתוצאה ממחלת השפעת.

משרד הבריאות ממליץ על המשך התחסנות כלל האוכלוסייה בהקדם. על אף שבגיל זה לא ניתן להתחסן, התחסנות האנשים בסביבה הבאים במגע, נותנת הגנה מסוימת, ועל כן יש חשיבות להתחסנות כלל האוכלוסיה.

במשרד מדגישים כי אף שהחיסון כנגד שפעת אינו מונע לחלוטין תחלואה הוא מפחית ברוב המקרים את החומרה.

ממשרד הבריאות נמסר: "בשל עקרון הזהירות המונעת, ממליץ משרד הבריאות לאוכלוסיות בסיכון לשקול עטיית מסיכות במקומות סגורים ובהתקהלויות. כמו כן, ממליץ המשרד על עטיית מסכות לצוותים רפואיים ולמבקרים בבתי אבות ובמוסדות גריאטריים".

כזכור וכפי שדווח ב'כיכר השבת', כי פעוט חרדי, בן למשפחת לוי, איבד בלילה את ההכרה בשנתו, ובבית החולים נאלצו לקבוע את מותו.

כוחות ההצלה שהוזעקו לבית המשפחה ברחוב רמח"ל בטבריה, מצאו את הפעוט כשהוא מחוסר הכרה ופתחו בפעולות החייאה ממושכות.

הפעוט, פונה במצב אנוש לבית החולים 'פוריה' אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

יעקב חיים דואיב חובש ביחידת כח הצלה של איחוד הצלה מסר: "נמסר לנו כי הפעוט איבד את ההכרה תוך כדי השינה. בסיוע חובשים נוספים ביצענו בו פעולות החייאה ובסיומן הוא פונה למרכז הרפואי צפון-פוריה. שם למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו".

