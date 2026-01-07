טרגדיה בטבריה: פעוט חרדי כבן חודשיים איבד הכרה בשנתו - ונפטר

טרגדיה בטבריה: פעוט חרדי, בן למשפחת לוי, כבן חודשיים איבד הלילה (רביעי) את ההכרה בשנתו, ובבית החולים נאלצו לקבוע את מותו.

כוחות ההצלה שהוזעקו לבית המשפחה ברחוב רמח"ל בטבריה, מצאו את הפעוט כשהוא מחוסר הכרה ופתחו בפעולות החייאה ממושכות.

הפעוט, פונה במצב אנוש לבית החולים 'פוריה' אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

יעקב חיים דואיב חובש ביחידת כח הצלה של איחוד הצלה מסר: "נמסר לנו כי הפעוט איבד את ההכרה תוך כדי השינה. בסיוע חובשים נוספים ביצענו בו פעולות החייאה ובסיומן הוא פונה למרכז הרפואי צפון-פוריה. שם למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו".

ההלוויה תתקיים היום בשעה 12:30 בבית העלמין "טוהר רחל". ה'שבעה' בבית המשפחה ברחוב רמח"ל, שיכון ב'.