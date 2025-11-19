ניתוח חריג ומורכב התבצע בתחילת השבוע בבית החולים שיבא, אחרי שילדה בת שנה ושלושה חודשים הובאה למיון באמצע הלילה, כשהוריה חוששים שבלעה מחט | צילום הרנטגן חשף את החפץ החד בבסיס הריאה הימנית שלה, והוסר בהליך מורכב שנמשך דקות ספורות בלבד בבית החולים (בריאות)
עקב השהות הממושכת של המגנטים במערכת העיכול, והיצמדות חלקים מצינור העיכול האחד לשני ע"י המגנטים, חדרו כמה מגנטים את דופן הקיבה, ולא ניתן היה לשלוף אותם מבלי לסכן את חיי הפעוט. בעקבות זאת הוכנס התינוק לניתוח חירום, לאחר הניתוח הוא הועבר במצב טוב למחלקה (חדשות בריאות)
בן שנתיים בלע מגנטים והובהל לבית החולים, שם הבהירו כי חיין בסכנה, מכיוון שכאשר הפעוט בולע יותר ממגנט אחד, הם נצמדים זה לזה בתוך מערכת העיכול ועלולים לגרום לקרעים במעיים ואז תכולת המזון במעיים נפלטת אל הבטן, לאחר הניתוח, חיי הפעוט ניצלו (חדשות)