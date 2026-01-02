האם הקפה של הבוקר יכול להוסיף שנים לחיינו? שורה של מחקרים חדשים טוענת שכן - בתנאי ששותים במידה. מחקר שפורסם בנובמבר 2025 בכתב העת BMJ Mental Health מצא כי מבוגרים ששתו שלוש עד ארבע כוסות קפה ביום הציגו טלומרים - המבנים שבקצות הכרומוזומים הקשורים להזדקנות תאית - ארוכים יותר בהשוואה לאלו שצרכו פחות מהכמות הזו. אורך הטלומרים בקרב הצרכנים המתונים היה דומה לזה של אנשים צעירים מהם בכחמש שנים מבחינה ביולוגית. עם זאת, שתייה מרובה - חמש כוסות ומעלה ביום - לא הראתה את אותו האפקט החיובי.

הדיאטנית הקלינית מישל ראותנשטיין הסבירה ל־Medical News Today כי חומצות כלורוגניות ותרכובות נוספות בקפה פועלות כנוגדי חמצון רבי־עוצמה. הן מסייעות לנטרל רדיקלים חופשיים, מפעילות מנגנוני הגנה תאיים ומפחיתות נזקי חמצון ל־DNA.

סקירה רחבה נוספת שפורסמה באוגוסט 2025 בכתב העת Nutrients בחנה עשרות שנות מחקר שכללו מיליוני משתתפים, ומצאה כי שתייה מתונה של קפה נקשרה לירידה בתמותה ולסיכון נמוך יותר למחלות לב, סוכרת סוג 2, סוגי סרטן מסוימים, ירידה קוגניטיבית ואף למחלות נשימה. לדברי החוקר פרופ' פארין קמנגר, "מניתוח מקיף של מחקרים באיכות גבוהה עולה בבירור כי הקפה, כמעט בכל הגרסאות שלו, מועיל לבריאות - במיוחד בכמות של כשלוש עד חמש כוסות ביום."

מחקר שלישי, שהתבסס על נתוני Nurses’ Health Study וכלל למעלה מ־47,000 נשים במעקב של שלושה עשורים, העלה כי נשים ששתו יותר קפה בגיל הביניים היו בעלות סיכוי גבוה יותר להגיע לגיל מבוגר ללא מחלות כרוניות, פגיעה קוגניטיבית או דעיכה בתפקוד הפיזי. כל כוס נוספת ביום נקשרה לעלייה של כשני אחוזים בסיכוי ל"הזדקנות בריאה".

עם זאת, החוקרים מזהירים כי לא מדובר ביחס סיבתי מוחלט: שתיינים קבועים נוטים לעיתים גם להרגלים בריאותיים אחרים המשפיעים על התוצאות. בנוסף, תוספת סוכר או שמנת, כמו שנפוץ בצפון אמריקה ובכמה מדינות באירופה, עלולה לסתור חלק מהיתרונות, וקצב פירוק הקפאין משתנה בין אנשים על רקע גנטי והורמונלי. "הקפה עשוי להיות מיטיב, אך לא לכל אחד ובוודאי לא בכל מצב," ציינה החוקרת שרה מחדאווי.