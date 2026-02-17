הסוד לבריאות הלב: מתי להפסיק לאכול בלילה

צום לסירוגין ותזמון הארוחות הפכו בשנים האחרונות ללהיט בעולם התזונה, אבל מחקר חדש מציע טוויסט: לא רק כמה זמן צמים חשוב לבריאות, אלא בעיקר מתי מפסיקים לאכול ביחס לשעות השינה. צוות חוקרים מ-Northwestern Medicine בארה״ב מציג מודל פשוט ליישום, שעשוי לשפר מדדים מרכזיים של בריאות הלב והמערכת המטבולית - בלי דיאטה קלאסית ובלי ספירת קלוריות.

המחקר, שפורסם בכתב העת המדעי Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology של איגוד הלב האמריקאי, עקב אחרי מבוגרים בגיל העמידה ובגיל מבוגר שנמצאים בסיכון גבוה יותר למחלות לב, סוכרת ומחלות מטבוליות אחרות. במקום להנחות אותם לאכול פחות, החוקרים התמקדו רק בתזמון: להאריך את הצום הלילי בכשעתיים, כך שיימשך כ־13 עד 16 שעות, ולהפסיק לאכול לפחות שלוש שעות לפני שעת השינה הקבועה. המשתתפים התבקשו גם לעמעם אורות שלוש שעות לפני השינה - התאמה עדינה לשעון הביולוגי, ולא מהפכה באורח החיים.

התוצאות, לאחר כ־7.5 שבועות של התערבות, היו ברורות: לחץ הדם בלילה ירד בממוצע ב־3.5% וקצב הלב ירד בכ־5%, מה שמעיד על דפוס לילה „טבעי” ובריא יותר של פעילות הלב וכלי הדם. כלומר, הלב של המשתתפים פעל מהר יותר בשעות היום כשהיו פעילים, והאט בלילה כשהגוף נח - הפרדה חדה יותר בין יום ללילה, המקושרת לסיכון נמוך יותר למחלות לב. במקביל, נרשמו שיפורים ביכולת הגוף לווסת סוכר בדם ובתגובת הלבלב להפרשת אינסולין במהלך היום, גם כאן - בלי שינוי בתפריט עצמו.

לדברי ד״ר דניאלה גרימלדי, המחברת הראשית של המאמר, תזמון חלון הצום כך שיתאים לקצב היקיצה והשינה הטבעי שלנו מחזק את התיאום בין הלב, חילוף החומרים והשינה - שלושה מנגנונים מרכזיים שמשחקים תפקיד קריטי בהגנה על בריאות הלב וכלי הדם. פרופ׳ פיליס זי, החוקרת הבכירה ומנהלת מרכז השינה והמקצבים הצירקדיים באוניברסיטת Northwestern, מדגישה כי "לא רק כמה וכמה אוכלים קובע, אלא גם מתי אוכלים ביחס לשינה - זה המפתח לניצול היתרונות הפיזיולוגיים של אכילה מוגבלת בזמן”.

אחד המסרים המעודדים שעלו מהמחקר הוא רמת ההיענות הגבוהה: כמעט 90% מהמשתתפים הצליחו לעמוד בפרוטוקול לאורך תקופת המעקב - שיעור מרשים בהשוואה לניסיונות דיאטה קלאסיים. החוקרים סבורים שעצם ההצמדה של הצום לשעות השינה - במקום חלון שרירותי במהלך היום - הופכת את השינוי לנגיש יותר וקל יותר ליישום עבור רוב האנשים. "אנחנו לא אומרים לאנשים מה לאכול, רק מתי לעצור”, הסבירו החוקרים, ומציעים מודל ריאלי יותר לשגרת חיים מודרנית עמוסה.

המחקר מגיע על רקע נתונים מדאיגים בארה״ב ובעולם, שלפיהם רק אחוז קטן מהאוכלוסייה הבוגרת עונה על הגדרה של „בריאות קרדיו־מטבולית אופטימלית”, בעוד שמחלות לב, סוכרת מסוג 2 וכבד שומני שאינו נגרם מאלכוהול ממשיכים לעלות בשכיחותם. החוקרים מתכננים כעת להרחיב את המחקר לניסויים רחבי היקף במספר מרכזים, כדי לבדוק את ההשפעה על קבוצות אוכלוסייה מגוונות יותר, שכן בקבוצת ההתערבות הנוכחית כ־80% מהמשתתפים היו נשים. אם הממצאים ישוחזרו בקנה מידה גדול, ייתכן שההמלצה „להפסיק לאכול שלוש שעות לפני השינה ולהאריך מעט את הצום הלילי” תהפוך לכלי פשוט נוסף בארגז הכלים של מניעת מחלות לב ומטבוליזם.