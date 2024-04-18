קפה הוא רגע הקסם של הבוקר, הרגע שבו המוח מתעורר והנשמה מתמלאת בריח משכר. אבל מחקר ישראלי מפתיע טלטל את חובבי הקפה: ייתכן שהמשקה האהוב כל כך - זה שאנחנו לא מסוגלים להתחיל את היום בלעדיו דווקא פוגע בבריאות הלב שלנו. האם אנחנו באמת משלמים מחיר מסוכן על כל לגימה? (בריאות)
תקופת המלחמה היא תקופה מלחיצה, והחשש מפני מלחמה אזורית - בכלל מעלה את רף החרדה ומשם הדרך לאירוע לבבי - קצרה. אז מה עושים? • פרופסור יהודה אדלר, קרדיולוג מומחה בתחום שיקום הלב, בריאיון ל'כיכר השבת' משרטט את חמשת הדברים שכולנו חייבים לעשות כדי לשפר את איכות החיים ולמנוע אירוע לבבי • וגם, זו הסיבה שבממוצע מתים בכל יום 17 איש בישראל, תסמונת הלב השבור והמטופלים שלא משלמים עבור הטיפול (בריאות)