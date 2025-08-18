כיכר השבת
הישראלים נבהלו: מחקר חושף קשר מפתיע בין שתיית קפה למחלות לב

קפה הוא רגע הקסם של הבוקר, הרגע שבו המוח מתעורר והנשמה מתמלאת בריח משכר. אבל מחקר ישראלי מפתיע טלטל את חובבי הקפה: ייתכן שהמשקה האהוב כל כך - זה שאנחנו לא מסוגלים להתחיל את היום בלעדיו דווקא פוגע בבריאות הלב שלנו. האם אנחנו באמת משלמים מחיר מסוכן על כל לגימה? (בריאות)

קפה הוא רגע הקסם של הבוקר (צילום: שאטרסטוק)

מחקר מקיף שבוצע בירושלים ובדק 1,007 גברים ו-589 נשים בגילאי 35–64, מצא קשר ישיר בין צריכת קפה יומית גבוהה לבין עלייה ברמות הכולסטרול בדם - ובעיקר ב-LDL ("הכולסטרול הרע") הידוע כגורם סיכון משמעותי למחלות לב וכלי דם.

התוצאות היו ברורות:

גברים ששתו 5 כוסות קפה או יותר ביום הציגו עלייה של כ-0.5 mmol/L (כ-20 מ"ג/100 מ"ל) ברמות הכולסטרול לעומת אלו שלא שתו קפה.

אצל נשים, נצפתה עלייה מתונה יותר - כ-0.34 mmol/L (כ-13 מ"ג/100 מ"ל).

מה שחשוב: ההבדלים נשארו מובהקים גם אחרי שהחוקרים לקחו בחשבון גורמים נוספים כמו גיל, משקל, עישון, עונה בשנה, צריכת שומן ופחמימות בתזונה.

המשמעות? שתיית קפה מרובה עשויה לתרום לעלייה בכולסטרול - ובטווח הארוך, להעלות את הסיכון לבעיות לב.

אבל רגע - לא חייבים להיכנס לפאניקה

לפני שאתם זורקים את מכונת הקפה הביתה, חשוב לדעת: מחקרים אחרים בעולם מצאו גם יתרונות לשתיית קפה במידה -– כמו הפחתת סיכון לסוכרת סוג 2 ולמחלות כבד. כלומר, לא מדובר בגזר דין מוות לכוס הבוקר, אלא באזהרה ברורה נגד צריכה מוגזמת.

(הנתונים מתבססים על מחקר שפורסם ב־American Journal of Epidemiology ונמצא במאגר PubMed (PMID: 3929904))

לסכום, קפה יכול להיות חבר נאמן - אבל כמו כל חבר טוב, הוא עלול להזיק אם לא יודעים לשמור על גבולות. אז בפעם הבאה שאתם מתקרבים לכוס החמישית באותו יום, אולי כדאי לשקול תה צמחים.

