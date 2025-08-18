הישראלים נבהלו: מחקר חושף קשר מפתיע בין שתיית קפה למחלות לב

מחקר מקיף שבוצע בירושלים ובדק 1,007 גברים ו-589 נשים בגילאי 35–64, מצא קשר ישיר בין צריכת קפה יומית גבוהה לבין עלייה ברמות הכולסטרול בדם - ובעיקר ב-LDL ("הכולסטרול הרע") הידוע כגורם סיכון משמעותי למחלות לב וכלי דם.

התוצאות היו ברורות:

גברים ששתו 5 כוסות קפה או יותר ביום הציגו עלייה של כ-0.5 mmol/L (כ-20 מ"ג/100 מ"ל) ברמות הכולסטרול לעומת אלו שלא שתו קפה.

אצל נשים, נצפתה עלייה מתונה יותר - כ-0.34 mmol/L (כ-13 מ"ג/100 מ"ל).

מה שחשוב: ההבדלים נשארו מובהקים גם אחרי שהחוקרים לקחו בחשבון גורמים נוספים כמו גיל, משקל, עישון, עונה בשנה, צריכת שומן ופחמימות בתזונה.

המשמעות? שתיית קפה מרובה עשויה לתרום לעלייה בכולסטרול - ובטווח הארוך, להעלות את הסיכון לבעיות לב.

אבל רגע - לא חייבים להיכנס לפאניקה

לפני שאתם זורקים את מכונת הקפה הביתה, חשוב לדעת: מחקרים אחרים בעולם מצאו גם יתרונות לשתיית קפה במידה -– כמו הפחתת סיכון לסוכרת סוג 2 ולמחלות כבד. כלומר, לא מדובר בגזר דין מוות לכוס הבוקר, אלא באזהרה ברורה נגד צריכה מוגזמת.

(הנתונים מתבססים על מחקר שפורסם ב־American Journal of Epidemiology ונמצא במאגר PubMed (PMID: 3929904))

לסכום, קפה יכול להיות חבר נאמן - אבל כמו כל חבר טוב, הוא עלול להזיק אם לא יודעים לשמור על גבולות. אז בפעם הבאה שאתם מתקרבים לכוס החמישית באותו יום, אולי כדאי לשקול תה צמחים.