הישג מדעי יוצא דופן נרשם בסין לאחר שעכברה שהייתה כחלק ממחקר ביולוגי בתחנת החלל הסינית "טיאַנגונג" המליטה שישה גורים בריאים עם שובה לכדור הארץ. העכברה בילתה כשבועיים בחלל, כחלק ממיזם של האקדמיה הסינית למדעים, שנועד לבחון כיצד תנאי החלל משפיעים על תהליכי הרבייה ביונקים.

על פי הדיווח של מרכז ההנדסה והטכנולוגיה לשימושים בחלל, האם ילדה תשעה גורים ב־10 בדצמבר, מהם שישה שורדים ומתפתחים בקצב תקין. החוקרים דיווחו כי העכברה מתנהגת באופן טבעי ומניקה כרגיל - עדות לכך שהשהייה בחלל לא פגעה בתפקודיה הרבייתיים.

במהלך המשימה שוגרו ארבעה עכברים - שני זכרים ושתי נקבות - בטיסה של החללית „שֶׁנְגְ'ג'ואוּ־21” ב־31 באוקטובר. הן חיו בתחנת החלל במתחם ניסוי מיוחד שפותח במיוחד עבור יונקים קטנים, הכולל מערכת זרימת אוויר מבוקרת לסילוק פסולת ושמירה על תנאים יציבים. אולם מסלול המשימה השתבש כאשר חללית אחרת, „שֶׁנְגְ'ג'ואוּ־20”, ניזוקה מפגיעת פסולת חלל, דבר שגרם לעיכוב בלתי צפוי בחזרת בעלי החיים. הצוות נאלץ להתמודד עם מחסור במזון, ובסיוע בינה מלאכותית נבחנו חלופות מתוך היצע המזון של האסטרונאוטים. לאחר ניסויים מהירים נבחרה סויה נוזלית (חלב סויה) כתחליף תזונתי יעיל - החלטה שאפשרה את השלמת המשימה בהצלחה.

צוות החוקרים שילב מערכת ניטור מבוססת AI שעקבה אחר תנועת העכברים, זמני השינה והאכילה, ואיפשרה תגובה מידית לכל שינוי במצבם. הנתונים שנאספו סיפקו תובנות חסרות תקדים על הסתגלות מערכת החיים של יונקים למיקרו־כבידה.

התערבה בענייני המדינה וקיבלה מתנות: אשתו של הנשיא לשעבר בדרך לכלא ישראל גראדווהל | 13:05

בהמשך, מתכננים המדענים לעקוב אחר התפתחות הגורים, לבחון את בריאותם ואת יכולתם להעמיד צאצאים בעצמם. כך מקווים החוקרים לגלות האם התנאים הייחודיים של החלל עלולים לגרום לשינויים תורשתיים בין-דוריים. לדברי החוקרת הראשית ד"ר וונג הונגמֵיי מהמכון לזואולוגיה של האקדמיה הסינית למדעים, "התוצאות מוכיחות ששהייה קצרה בחלל אינה פוגעת בכשירות הרבייה של יונקים. זהו צעד משמעותי בדרך להבנת הדרך בה ניתן להבטיח רבייה תקינה במסעות חלל ארוכי טווח.”

הניסוי הנוכחי מהווה קפיצת מדרגה ביחס לניסויים קודמים בתחנת החלל הסינית, שהתמקדו בדגי זברה ובזבובי פירות. כעת, עם הצלחה מוכחת ביונקים, סין מתקרבת עוד צעד לעבר מחקר ביולוגי מלא על רבייה והתפתחות בחלל - נדבך חיוני לקראת משימות התיישבות עתידיות בירח ואולי אף במאדים.