מסקנות מחקרי 2025: העצות הפשוטות שמובילות לבריאות טובה יותר

בין שלל מחקרים שפורסמו בשנת 2025 מתבלטים כמה ממצאים המציעים יישום פשוט וברור בשגרת התזונה - מהיחס לביצים ועד לחשיבות האשלגן והקפדה על פעילות גופנית קלה בישיבה ממושכת.

אשלגן וביצים: השניים שמחזקים את הלב

חוקרי אוניברסיטת מונאש באוסטרליה מצאו כי צריכת ביצים מתונה - בין ביצה אחת לשש בשבוע - קשורה בירידה של 29 אחוזים בסיכון לתמותה ממחלות לב וב־15 אחוזים בתמותה ממחלות כלליות בקרב מבוגרים מעל גיל 70. הנתון המפתיע הוא שההשפעה החיובית נצפתה גם אצל אנשים עם רמות כולסטרול גבוהות, מה שמערער את הדימוי הוותיק של הביצה כמוצר שעלול להזיק ללב.

במקביל, כוח המשימה הלאומי ללחץ דם באוסטרליה (שהוקם במיוחד לאחר שנצפתה עלייה בבעיות לב בקרב האוכלוסיה המקומית) המליץ באחרונה לעבור לשימוש במלח מועשר באשלגן - תחליף חלקי למלח שולחן רגיל שבו כרבע מתכולת הנתרן מוחלפת באשלגן כלורי. מחקרים רחבי היקף מצאו כי תחליף זה עשוי לשפר את האיזון בלחץ הדם ואף להפחית את שיעור האירועים הלבביים המשמעותיים.

חורף בריא: תאנים, אבוקדו והגנה על רמות הסוכר

עם עיצומו של החורף, מומחים לתזונה ממליצים להוסיף לתפריט היומי תאנים מיובשות - מקור עשיר בסיבים תזונתיים, נוגדי חמצון ומינרלים התומכים בבריאות העצם. מנה אחת בלבד מספקת כחמישה גרם סיבים תזונתיים, התורמים לפעילות מערכת העיכול ולאיזון הסוכר בדם.

גם האבוקדו ממשיך להפתיע. כתבה שפורסמה בדצמבר 2025 במגזין Prevention הציגה ראיות לכך שצריכה יומית של אבוקדו מסייעת לשפר את פעילות הלב והמוח, ואף תורמת לשינה איכותית. מעבר לשומנים הבריאים, האבוקדו עשיר באשלגן - אפילו יותר מבננה.

למי שסובל מסוכר גבוה, התזונאים ממליצים לבחור בחטיפים עם קמח שקדים, שיבולת שועל או חמאת אגוזים - כאלה שמספקים סיבים וחלבון ומאטים את העלייה בגלוקוז. שילוב פופולרי במיוחד הוא תערובת אגוזים עם שוקולד מריר ופירות יבשים, שמכילה כ־18 גרם סיבים - יותר ממחצית מהצריכה היומית המומלצת.

מחקרים חדשים על ישיבה עצמית ועצירות כרונית

חוקרי אוניברסיטת בירמינגהם גילו כי רכיבי הפלבונואיד שבקקאו עשויים לשפר את תפקוד כלי הדם גם בזמן ישיבה ממושכת - השפעה שבלטה בקרב משתתפים בכל רמות הכושר. הדרך לצרוך קקאו בצורה בריאה היא בין היתר בשימוש באבקת קקאו נא או טבעית (לא ממותקת או מעובדת), הוסיפו אותה לשייקים, יוגורטים, דייסות או קינוחים טבעיים.

ובתחום אחר לחלוטין, חוקרי קינגס קולג’ בלונדון פרסמו באחרונה את ההנחיות התזונתיות הראשונות בעולם המבוססות מחקרית לטיפול בסובלים מעצירות כרונית. על פי הממצאים, אכילת שניים עד שלושה קיווי ביום עשויה לשפר משמעותית את תנועתיות המעיים, בעוד שהגישה הישנה של "כמה שיותר סיבים - יותר טוב" כבר אינה נחשבת לפתרון חד־משמעי.