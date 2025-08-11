כיכר השבת
עמידה בשימוש ממושך

פריצת דרך טכנולוגית במעקב לחץ דם: מדבקה חכמה בודקת בזמן אמת

התקן חדש בצורת מדבקת עור-לביש, פיתוח משותף של אוניברסיטת סיאול וקרנגי מלון, מאפשר ניטור רציף של לחץ הדם ומבטיח לשנות את הדרך בה אנו מנהלים את בריאות הלב (בריאות)

המדבקה שמנטרת את לחץ הדם (צילום: David Baillot/UC San Diego Jacobs School of Engineering)

חוקרים מאוניברסיטת סיאול בשיתוף אוניברסיטת קרנגי מלון פיתחו מדבקה אלקטרונית דקיקה הנצמדת לעור ומאפשרת מעקב צמוד של לחץ הדם - ניטור באופן רציף ומדויק בכל רגע נתון. הטכנולוגיה מבוססת על חיישנים המודדים את ההפרש בין האות החשמלי של הלב לבין אות הדופק המגיע אל פרק כף היד. באמצעות ניתוח הפער הזה ניתן לחשב הן את לחץ הדם הסיסטולי והן את הדיאסטולי בכל פעימה של הלב.

החידוש הבולט הוא בשימוש במתכת נוזלית - חומר מוליך וגמיש, המתאים לתנועת העור, שעובד פה בצורה עמידה במיוחד. צוות המחקר הצליח להתגבר על הקושי ביצירת מעגלים מדויקים במתכת נוזלית בעזרת טכניקת לייזר ייחודית, המאפשרת להדפיס את המעגלים בצורה מדויקת ועמידה. בבדיקות, ההתקן שמר על תפקוד מלא גם לאחר מתיחה של עד 700% מאורכו המקורי ויותר מ-10,000 מחזורי מתיחה.

המדבקה יכולה לשמש לא רק לחולי יתר לחץ דם - מחלה הקרויה "הרוצח השקט" - אלא גם לספורטאים, לאנשים המעוניינים במעקב בריאותי מתקדם, ולמי שנדרש לניטור רפואי רציף. בעתיד מתכננים החוקרים לשלב יכולות תקשורת אלחוטית וניתוח נתונים מבוסס בינה מלאכותית, לשם הפיכת המכשיר לחלק אינטגרלי מהמכשירים הלבישים הנפוצים, כמו שעונים חכמים ובגדים חכמים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות הטכנולוגיה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר