פריצת דרך טכנולוגית במעקב לחץ דם: מדבקה חכמה בודקת בזמן אמת

חוקרים מאוניברסיטת סיאול בשיתוף אוניברסיטת קרנגי מלון פיתחו מדבקה אלקטרונית דקיקה הנצמדת לעור ומאפשרת מעקב צמוד של לחץ הדם - ניטור באופן רציף ומדויק בכל רגע נתון. הטכנולוגיה מבוססת על חיישנים המודדים את ההפרש בין האות החשמלי של הלב לבין אות הדופק המגיע אל פרק כף היד. באמצעות ניתוח הפער הזה ניתן לחשב הן את לחץ הדם הסיסטולי והן את הדיאסטולי בכל פעימה של הלב.

החידוש הבולט הוא בשימוש במתכת נוזלית - חומר מוליך וגמיש, המתאים לתנועת העור, שעובד פה בצורה עמידה במיוחד. צוות המחקר הצליח להתגבר על הקושי ביצירת מעגלים מדויקים במתכת נוזלית בעזרת טכניקת לייזר ייחודית, המאפשרת להדפיס את המעגלים בצורה מדויקת ועמידה. בבדיקות, ההתקן שמר על תפקוד מלא גם לאחר מתיחה של עד 700% מאורכו המקורי ויותר מ-10,000 מחזורי מתיחה.

המדבקה יכולה לשמש לא רק לחולי יתר לחץ דם - מחלה הקרויה "הרוצח השקט" - אלא גם לספורטאים, לאנשים המעוניינים במעקב בריאותי מתקדם, ולמי שנדרש לניטור רפואי רציף. בעתיד מתכננים החוקרים לשלב יכולות תקשורת אלחוטית וניתוח נתונים מבוסס בינה מלאכותית, לשם הפיכת המכשיר לחלק אינטגרלי מהמכשירים הלבישים הנפוצים, כמו שעונים חכמים ובגדים חכמים.