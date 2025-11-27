הדו"ח החדש של חברת המחקר Counterpoint מצביע על כך שבשנת 2025 אפל צפויה לעקוף את סמסונג לראשונה זה יותר מעשור ולהפוך ליצרנית הסמארטפונים המובילה בעולם.

לפי הניתוח, היקף משלוחי הסמארטפונים הגלובלי כולו יעלה בשנת 2025 בכ־3.3% ביחס לשנה הקודמת, כאשר עיקר הצמיחה תגיע מאפל. חלקה של אפל במשלוחים העולמיים יגיע ל־19.4%, נתון שימקם אותה במקום הראשון לראשונה מאז 2011. במקביל, סמסונג צפויה לרשום גידול של כ־4.6% ולהגיע לנתח שוק של 18.7%, מה שידחוק אותה למקום השני לאחר שליטה של יותר מעשור בפסגה.

על פי ההערכות, כמות משלוחי האייפונים צפוייה לזנק השנה בכ־10%. הסיבה לשינוי נעוצה בין היתר בעלייה החדה בביקוש לסדרת iPhone 17 בשווקים מרכזיים.

מעבר להצלחה של iPhone 17, מנוע הצמיחה המרכזי של אפל הוא נקודת הכניסה של מחזור ההחלפה: צרכנים רבים שרכשו את מכשיריהם בתקופת הקורונה נכנסים כעת לשלב השדרוג. בנוסף לכך, 358 מיליון אייפונים משומשים נמכרו בין 2023 לרבעון השני של 2025, ורבים מבעלי מכשירים אלו צפויים לשדרג לאייפון חדש בשנים הקרובות.

על פי הדו"ח, הבסיס הרחב של ביקושים עתידיים צפוי לסייע לאפל לשמור על ההובלה בשוק לפחות עד שנת 2029.

סמסונג, מצדה, צפויה להמשיך ולהציג צמיחה נאה, בין היתר בזכות אסטרטגיה המתמקדת בסדרת ה־A בשווקים מתפתחים, שם היא מציעה מכשירים בעלי מפרט חזק במחירים תחרותיים. בשווקים מסוימים החברה מקדמת דגמים פרימיום שיעזרו לה לשמר את נתח השוק.